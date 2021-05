“Casco es el que más clara la tiene en el arco”: el ex River que postuló al defensor para que ataje en la Libertadores

Milton es uno de los candidatos a ponerse los guantes esta noche frente a Independiente Santa Fe (Foto: EFE)

River Plate está a las puertas de un partido histórico: deberá afrontar los 90 minutos frente a Independiente Santa Fe con un jugador de campo en el arco. Si algún condimento le faltaba a una noche de Copa Libertadores, acá está. La danza de los posibles arqueros sigue dando vuelta y el nombre de Enzo Pérez fue el que más fuerza tomó a pocas horas del encuentro.

El Millonario suele improvisar durante los reducidos de los entrenamientos y Julio Chiarini, ex golero del club, dio su opinión luego de haber visto a sus compañeros atajar: “Milton Casco es el que más clara la tiene en el arco. Le pongo una ficha. Es potente bajo los tres palos. Andaba bien en los reducidos”. El lateral izquierdo tiene buena fama con los guantes y también es uno de los candidatos.

Además, aprovechó para dar su punto de vista sobre el encuentro contra el equipo colombiano que podría definir la suerte del club en la actual edición de la Libertadores. “Si River sale airoso mañana no lo paran más, es lo único que le falta. Si le sale bien a Marcelo, se consagra del todo, muchos van a estar esperando que le salga mal”, explicó en charla con Super Deportivo Radio.

Julio estuvo dos años dentro del plantel de River

Por otro lado, reveló que vio el último superclásico y opinó sobre la actuación de Alan Leonardo Díaz: “Lo hizo muy bien, siempre va a tener la banca de la gente porque es un pibe, tiene condiciones, personalidad y un gran futuro”. Según confirmó el propio presidente Rodolfo D’Onofrio, al joven de 21 años le harán contrato profesional luego de su papel frente a Boca Juniors.

Julio Chiarini atajó en River entre mediados de 2014 hasta mitad de 2016. “Me fui porque quería atajar. No me quedan dudas de que si no me hubiera ido hoy todavía estaría ahí. Decidí equivocadamente irme. Cuando se lo dije a Gallardo me dijo: ‘¿Y a donde te vas a ir?’. Fue una calentura interna, escuché que un dirigente dijo que atajaría Batalla porque era del club, y eso me hizo tomar la decisión”, declaró el jugador que ahora defiende el arco de Sol de Mayo.

Para cerrar, explicó que extraña el día a día en Núñez: “Todos los días extraño River, me fui de una manera que no tenía que haber ido, me tendría que haber quedado a pelearla, son decisiones que tomé en ese momento y hoy me arrepiento”.

