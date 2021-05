El golazo de Chofis López que inauguró la goleada de San José Earthquakes frente a Dc United

Desde fuera del área, Chofis López colocó el balón al ángulo inferior derecho del arquero, quien no pudo hacer nada (Video: Twitter/SJEarthquackes)

Durante la jornada tres del torneo de la Major League Soccer (MLS), José Eduardo “Chofis” López inauguró el marcador para su equipo, San José Earthquakes, el cual se enfrentó al DC United.

Corría el primer minuto de juego cuando Chofis López recibió el balón cerca de la franja central del área grande. Acomodó el esférico con la pierna izquierda y, con la calidad que lo caracteriza, colocó el balón en el ángulo inferior derecho del arquero que nada pudo hacer para detenerlo.

Este tanto abrió el marcador y motivó a sus compañeros para obtener una abultada victoria de 4-1. Los dirigidos por Matías Almeyda, un viejo conocido del fútbol mexicano, acumularon su tercer partido ganado de manera consecutiva.

Luego de una gran actuación, Chofis López salió de cambio al minuto 71, pero se llevó los aplausos de los aficionados quienes reconocieron el esfuerzo realizado por el mexicano durante el tiempo que se mantuvo en el terreno de juego.

Chofis López se estrenó como goleador en la MLS (Foto: Twitter/SJEarthquackes)

Cabe recordar que San José Earthquakes adquirió al nacido en Torreón, Coahuila, en enero de 2021, luego de su salida por la puerta de atrás de Chivas, donde vivió sus momentos finales en Guadalajara rodeado de escándalos y polémicas relacionadas con su indisciplina.

Sin embargo, Almeyda, quien lo dirigió en su paso por el equipo rojiblanco, lo buscó y lo llevó a su equipo en Estados Unidos, junto con sus ex compañeros Carlos Fierro y Oswaldo Alanís, con el objetivo de retomar su nivel que lo había colocado en la mira de los aficionados nacionales.

Al momento de su llegada al San José, Chofis no se dijo arrepentido de salir de Chivas, aunque sí mencionó que hubiese preferido otra manera de hacerlo.

“Arrepentirme tal cual no, simplemente me hubiera gustado salir de otra forma, más allá de eso no me hubiera gustado salir así, no fue culpa mía, entonces por esa aparte estoy tranquilo”, declaró el futbolista.

*Información en desarrollo...