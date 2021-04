El argentino Emiliano Sordi vuelve al octágono: la polémica del millón de dólares, los meses difíciles que vivió en el país y por qué rechazó a UFC

Emiliano Sordi volverá al octágono este jueves (Twitter: @emilianosordi)

“Yo tributo en Estados Unidos, mi residencia es acá. Así que el Estado argentino no me toca un peso. Y como los golpes todavía no me afectaron, no llevo un solo dólar para allá”.

Las palabras de Emiliano Sordi tras alzarse con el cinturón de campeón de los semipesados de la Professional Fighters League (PFL) en diciembre del 2019 recorrieron el mundo. Una victoria por nocaut ante Jordan Johnson en el primer asalto que no sólo le dio esa condecoración deportiva, sino también un premio económico de 1 millón de dólares.

Ahora, un año y cuatro meses después de aquella frase y antes de entrar nuevamente a la jaula, el oriundo de Rio Cuarto le aseguró a Infobae: “No gasté nada, la verdad es que no gasté nada de nada... Quedó ahí en el banco, sin que nadie lo joda”.

Al mismo tiempo también habló sobre las llamativas propuestas de inversiones que recibió, cómo vivió uno de sus años más difíciles producto de la pandemia, y de sus ganas de volver a coronarse en la compañía estadounidense de MMA.

Jueves 29 de abril: EMILIANO SORDI VS CHRIS CAMOZZI Hora: 01:00 GMT (22:00 ARG-URU-CHI-PAR / 20:00 COL-PER-ECU/ 19:00 MEX) TV: Cuenta oficial de PFL en Youtube

“No llevé nada para Argentina, todavía siguen sin afectarme los golpes”, dice entre risas, recordando aquellas declaraciones que hizo antes de que el coronavirus invadiera al planeta.

Si bien tuvo la idea de invertir en su país mediante un Feedlot (Corrales de engorde de ganado), por aquel entonces reconocía que la situación política que se vivía no era la indicada para hacerlo. Con el paso de los días, y después de la polémica que se generó en torno a sus declaraciones, empezaron a lloverle nuevas propuestas: “Lo que te imagines, desde sacar oro en Jujuy hasta hacer un auto eléctrico argentino... Cosas insólitas. ¡Pero ojo!, a lo mejor hay oro en Jujuy y de acá a un par de años me voy a querer matar porque no entré a invertir ahí. Recibí propuestas de todo tipo”, recuerda.

“No sé por qué empezaron a contactarme, debe ser porque salí en los medios de un día para el otro y se armó bastante despelote con lo que dije del tema de qué iba a hacer con la guita. Los argentinos somos bastante oportunistas, entonces deben haber pensado: ‘Este peleador se golpea la cabeza… debe estar medio boludo, vamos a sacarle plata’. Yo calculo que viene todo por ese lado”, considera con un tono bromista sobre lo que vivió durante esos primeros días después de la victoria frente al norteamericano.

Subido a la cresta de la ola, y en medio de la euforia por haber conseguido el cinturón en una de las empresas más reconocidas de Estados Unidos, el cordobés decidió viajar a Argentina para pasar tiempo con su familia, sin imaginar que viviría los meses más difíciles de los últimos años.

Emiliano Sordi se fotografió con el cheque tras consagrarse campeón en PFL (Twitter: @gastonreyno)

“Me atrapó la pandemia ahí, no había aeropuertos ni nada. Así que estuve como 7/ 8 meses allá y fue muy difícil. Entrenaba en casa, pero no mucho más. Fue difícil también en cuanto a lo emocional por el hecho de estar tanto tiempo encerrado. En mi caso fue difícil, sé que hay mucha gente que lo disfrutó porque no trabajaba ni nada, pero el hecho de no poder hacer lo que me gusta, me hizo pasarla mal”, relata sobre su reciente estancia en el país.

Sin embargo, más allá de los lamentos, Emiliano no se quedó quieto y decidió emplear su tiempo de forma solidaria: “En los primeros meses que estaba todo muy cerrado, sabíamos que había gente que vive del día a día, de las changas que pueda hacer en el día, así que me puse a pensar en esa gente que no iba a poder ni comer... así que nos juntamos con 4 o 5 amigos y empezamos a hacer comidas para 300 personas. Al final se empezaron a sumar y llegamos a hacer comida para 3 mil”.

Finalmente, en enero de este año logró regresar a Estados Unidos y a partir de ahí se puso a “entrenar de lleno” para combatir los efectos del parate: “La cuarentena me hizo engordar bastante así que me enfoqué en bajar de peso, que era lo principal. Fue el campamento más largo que hice, casi cuatro meses”.

“Hace un año y cuatro meses que no estoy en actividad. Fue un año difícil”, acepta en la previa a su presentación de cara a la nueva temporada regular de la PFL, en la que enfrentará a Chris Camozzi por la división de los semipesados en el Ocean Casino Resort de Atlantic City. Combate que se podrá ver a través de la cuenta oficial de PFL en Youtube a partir de las 21 horas local (22:00 ARG-URU-CHI-PAR / 20:00 COL-PER-ECU / 19:00 MEX).

Emiliano Sordi obtuvo un cheque por 1 millón de dólares tras vencer a Jordan Johnson en 2019

“Estoy cansado de estar encerrado acá”, se confiesa uno de los mejores peleadores argentinos de las artes marciales mixtas desde el hotel en el que se encuentra aguardando por la “gran noche”. “Desde que llegué (el 13 de abril) estoy ansioso. Hace 17 días que no podemos salir”, explica Sordi, quien está sometido a los rigurosos protocolos de COVID que se implementaron en la empresa de MMA, que permaneció sin actividades en todo el 2020 tras el arribo de la pandemia.

“Durante los primeros dos días entrené en la habitación hasta que finalmente llegaron los test liberados de COVID. A partir de entonces, todos los días nos testeamos obligatoriamente y comenzamos a entrenar en una sala que tenemos en el hotel. Pero literalmente no podemos salir”, señala desde Atlantic City, ciudad que hasta el momento registra más de 30 mil casos positivos y 623 muertes.

La espera terminó y el día finalmente llegó. Este jueves, a puertas cerradas y sin público, el Dogo comenzará su camino para volver a hacerse con el valioso cinturón que supo conquistar la temporada anterior.

“Estudiamos a mi rival. Siempre los peleadores miramos el estilo del otro, las virtudes y las falencias”, explica al ser consultado por su oponente, y agrega: “Es un buen striker (noqueador), tiene un kick boxing bueno, pero creo que no es tan potente y rápido como yo, así que creo eso sería lo que marcaría el camino para la victoria”. Cabe destacar que el argentino tiene un historial de 22 victorias y ocho derrotas. De esos 22 triunfos, 17 los terminó en el primer asalto y los otros 5 en el segundo.

“Mi intención nunca es pelear y ganar en el primer round. Yo me preparo y entreno como para pelear a quince, pero por mi estilo de pelea se dan así. Hago peleas rápidas, cortas, intensas”, sentencia.

Emiliano Sordi se consagró campeón de los semipesados de PFL en su última presentación del 31 de diciembre del 2019

“No estoy defendiendo el título”, asegura el luchador de 30 años antes de explicar las diferencias entre PFL y UFC, compañía que le hizo llegar varias ofertas que terminó rechazando. “Esto es torneo a torneo. El título del 2019 fue en 2019, en el 2020 no hubo y ahora el título en juego es el del 2021. No se defiende como en UFC, ellos tienen otro sistema, hacen peleas medio al azar”.

“El formato de PFL es parecido a un fixture de fútbol. Con sumatoria de puntos”, compara. “Si ganás en el primer round son seis puntos, en el segundo cinco, por decisión son tres, empate uno y si perdés nada. Los peleadores vendrían siendo equipos, si lo comparás con el fútbol funciona igual. Somos 10 peleadores. En este torneo todos van ganando plata pelea a pelea. La final es de un millón de dólares para el ganador, como cuando gané”, remarca.

Sobre la oportunidad de formar parte de la empresa de MMA más reconocida a nivel mundial, Sordi destaca que “la oportunidad de estar en UFC llegó, mi manager me lo informó hasta dos o tres veces, pero le dije que no. Lo analizamos juntos y llegamos a la conclusión de que no me convenía. PFL paga un poco más que UFC. Los pagos acá son iguales para todos y por mérito propio, por ejemplo nunca vi que un peleador se sintiera discriminado en ese sentido, o algo similar. Acá no por abrir la boca o decir alguna pavada de más vas a ganar más plata o el derecho a pelear”.

“Es por eso que sigo acá. No es fácil entrar a un evento grande, pero estando dentro del circo las oportunidades están al alcance”, reconoce a punto de afrontar su cuarto año dentro de PFL. ”Ya estoy abriendo las estelares, he hecho peleas estelares. Creo que tengo un nombre adentro de la compañía y estoy cómodo. De acá no me voy a mover al menos por un tiempo. El trato acá es increíble y me pagan bastante bien, no creo que me mueva”, afirma.

Emiliano Sordi volverá a subirse al octagono tras ser campeón en 2019

Emiliano lo tiene claro, su objetivo es “volver a ganar el torneo” este año y a futuro formar peleadores: “Seguramente cuando me retire me gustaría ponerme un gimnasio en Río Cuarto y ser entrenador. Empezar a ayudar a los chicos para que lleguen lejos también. Talento hay de sobra, lo que falta es una inversión para que los chicos puedan mostrarse”.

“Argentina tiene muy buenos peleadores. Los argentinos somos luchadores naturales. A nosotros nos encanta pelear y discutir por todo. Lo tenemos bien adentro. Lo que no tenemos en Argentina son eventos donde los chicos se puedan mostrar, donde los empresarios vean el negocio y puedan invertir en eso. Si en Argentina no te dedicas al fútbol, es muy difícil hacerlo en otro deporte”, considera Sordi, quien siempre se mostró muy crítico en las redes sociales con el gobierno de turno.

“Yo soy crítico, no de Alberto o Cristina, soy crítico del sistema en sí. Acá me preguntan qué pasa en Argentina y cuando les cuento cómo es el sistema no lo pueden creer. Cuando les digo cómo funciona el país no se lo creen. Me dicen que así no puede funcionar y bueno... es lo que pasa, no está funcionando”, se expresa.

“Es un sistema que no funciona, ya se comprobó en todo el mundo que no funciona y no va a funcionar pero siguen insistiendo con lo mismo. Yo nunca vi a alguien que sea tan insistente en un plan como ellos. Yo no sé si el plan al final es que ellos piensan que vamos a salir adelante o sacar sus propios beneficios. Espero que algún día nosotros como pueblo argentino nos demos cuenta y nos cansemos de una vez y demos un giro al 100%”.

