“No se me vayan a caer”: el club Puebla se burló de la ciclovía en anuncio sobre el regreso de aficionados a su estadio

El Club Puebla informó a los aficionados sobre la apertura del estacionamiento de una forma particular (Foto: Twitter@ClubPueblaMX)

La emergencia sanitaria por el contagio de COVID-19 en México ha sido, también, un parteaguas para el panorama deportivo en México. A más de un año del cierre de los recintos deportivos, el Club Puebla podrá recibir afición por primera vez en el Guard1anes 2021. Al respecto, la directiva, por medio de la cuenta oficial del equipo en Twitter, ha aprovechado para aclarar las dudas de la afición, aunque no desaprovecharon para burlarse de la polémica ciclovía de la entidad y los accidentes que ha causado.

“¡MUCHO OJO, no se me vayan a caer en el estacionamiento, mis poblanos! Para los que tienen la duda: Sí habrá acceso, pero el manejo es ajeno al Club. #LaFranjaQueNosUne”, se lee en un mensaje publicado en la cuenta verificada de @ClubPueblaMX. Además, acompañando al texto, se publicó una fotografía panorámica del lugar donde resaltan los separadores viales destinados a delimitar el espacio entre cada uno de los lugares.

Con la publicación, el equipo recordó un video viralizado en las últimas semanas. En la pandemia, diversas personas comenzaron a utilizar otros medios de transporte como la bicicleta. Ante ello, las autoridades en la entidad encaminaron un plan de infraestructura vial para habilitar carriles confinados a vehículos de pedales. No obstante, la repentina colocación de los topes en el asfalto tomó por sorpresa a los peatones.

La implementación de la ciclovía causó accidentes a los peatones (Video: Tik Tok / @samcarp222 / TeleDiario)

Así lo evidenció el video tomado desde una cámara de seguridad. En el cruce de la Calle 7 Sur y 13 Poniente, uno de los más transitados en el centro de Puebla, tanto jóvenes, como niñas, niños y personas adultas mayores que fijaban su atención en el flujo vehicular, ignoraban el separador vial ubicado antes del cruce de peatones. De hecho, la distracción ocasionó múltiples caídas y situaciones de riesgo en el asfalto.

De esa forma, el equipo de futbol de la entidad aprovechó la tendencia para informar a los asistentes al Estadio Cuauhtémoc sobre los últimos detalles antes del encuentro contra los Pumas de la Universidad Nacional. Para el cotejo, las autoridades sanitarias autorizaron el acceso al recinto, siempre y cuando no se rebase el aforo del 30 por ciento. Es decir que, aproximadamente, 15 mil 500 lugares podrán ser ocupados.

Además, la secretaria de Gobernación estatal, Ana Lucía Hill Mayoral, recalcó que el club se comprometió a realizar pruebas rápidas para la detección del virus SARS-CoV-2, aleatoriamente, al 10 por ciento de las y los asistentes. En caso de diagnosticar casos positivos, como medida de prevención a la cadena de contagios, se les podrá negar la entrada al estadio.

Puebla se encuentra en el tercer lugar general (Foto: Cortesía/ Club Puebla)

Al interior, la afición deberá respetar la numeración establecida en su boleto y no ocupar los asientos bloqueados. De igual forma, el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. No se permitirá fumar y la venta de alimentos, así como bebidas, se realizará únicamente en la tribuna levantando la mano para contactar a los vendedores, aunque no podrán ser adquiridas bebidas alcohólicas. Otro de los aspectos importantes es mantener la distancia de 1.5 metros entre personas.

En el duelo correspondiente a la penúltima jornada del torneo, los dos equipos se juegan su estancia en liguilla, aunque en contextos muy diferentes. Puebla llega posicionado en el tercer lugar de la tabla general con 26 puntos, por lo que su objetivo principal es obtener la mayor cantidad de unidades posibles para asegurar su pase directo. Monterrey, Santos y León, equipos que le persiguen, podrían ocupar su lugar de privilegio en caso de perder.

Por otro lado, los Pumas llegan en la decimotercera posición general. Con 17 puntos se encuentran fuera de los puestos de repechaje. En ese sentido, están obligados a llevarse la victoria como visitantes en el partido que arrancará este viernes 23 de abril en punto de las 19:30 horas.

