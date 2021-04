Ajax vs Utrecht: El gol de Edson Álvarez que logró darle el agónico empate a su equipo

El mediocampista anotó un gol con la pierna derecha. De esa manera igualó el marcador con el Ajax (Video: Twitter@MexNexGen)

Edson Álvarez fue el héroe del encuentro con el Ajax, pues le dio el gol del empate a su equipo ante el Utrecht. El resultado en el marcador significó que el equipo pudiera dar un paso más hacia el título de Liga.

En su partido pendiente de la Jornada 21, el equipo de Ámsterdam se midió ante el Utrecht, quienes desde el minuto 13 ya estaban por encima del marcador con una anotación vía penal por parte de Simon Gustafson. Esto puso en desventaja a los locales que buscaban el triunfo para obtener más unidades en la tabla de cocientes.

Fue al minuto 70 cuando el mexicano recibió un centro de Dusan Tadic, que superó a toda la defensa y logró empujar la pelota con la pierna derecha sin posibilidades de que el arquero rival, Eric Oelschlägel pudiera detener el balón. Con esta única anotación el conjunto dirigido por Erik ten Hag, logró igualar el encuentro.

Aún quedan cinco jornadas por disputarse en la Liga Holandesa y, con el empate, el equipo logró superar por 12 unidades al PSV, conjunto que ocupa el segundo puesto de la tabla, por lo que la suma de estos puntos podrían ser de vital importancia para obtener el campeonato.

Edson Álvarez venció al arquero rival Eric Oelschlägel y mandó el balón al fondo de la red (Foto: Twitter@royrruano)

Es preciso destacar que hace unos días, el Ajax Ámsterdam ganó la Copa de los Países Bajos al derrotar 2-1 en la final al Vitesse Arhhem, en el estadio De Kuip de Rotterdam, lo que le acerca a un doblete, ya que está dominando con autoridad en el campeonato.

Fue la Copa número 20 para el equipo de Ámsterdam. Los jugadores dirigidos por Erik ten Haag están al frente de la Eredivisie con 73 puntos (en 28 partidos, con seis por jugar), distanciado del PSV Eindhoven (61) y Az Alkmaar (también 61), ambos con 29 partidos ya jugados.

Pese al buen desempeño de Álvarez, las críticas no se han hecho esperar. Fue la leyenda del Ajax y del fútbol holandés, Marco van Basten quien declaró que no tiene la calidad suficiente para desempeñarse en el mediocampo del gigante holandés.

A través de un programa de entrevistas de Ziggo Sport, van Basten agregó que el volante mexicano, Edson Álvarez, no llena sus expectativas. A pesar de la buena temporada que han tenido, habiendo clasificado a los octavos de final de la Europa League, la leyenda holandesa declaró que, a su parecer, no lo hicieron bien: “El Ajax jugó contra el Lille y contra el PSV mal y se debió en parte al medio campo, pero también ves que Rensch está en el lateral derecho, Timber en la central Gravenberch y Álvarez en el centro del campo: no son los mejores futbolistas. No son los jugadores fuertes del Ajax”, afirmó.

El mediocampista disputando un encuentro con el Ajax (Foto: MAURICE VAN STEEN/ EFE)

Y aunque no se centró en criticar solo al mexicano, sí le dedicó algunas palabras más que a sus compañeros, complementando su declaración diciendo que “Edson Álvarez no es un chico que juegue fácilmente en posesión, no me gusta su labor en la cancha”.

Si hay alguien que no está de acuerdo, ese es el estratega del Ajax, Ten Hag. El exfutbolista del América no decepcionó, y se llevó todos los reconocimientos del técnico: ”Álvarez juega fantástico. Irradia instinto de supervivencia y también inspira a sus compañeros. Podría ser que necesite de nuevo a Álvarez en el centro del campo en otros partidos”, ha declarado en conferencia de prensa.

SEGUIR LEYENDO: