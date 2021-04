Liverpool, oro molido para LeBron James: el vínculo de la máxima estrella de la NBA con el club inglés

LeBron James con la camiseta del Liverpool FC en la burbuja de la NBA (IG: @liverpoolfc)

LeBron James ya se ha dejado ver por Anfield. Se ha fotografiado junto a las Copas de Europa de los ingleses y ha posado junto al mítico This is Anfield que da la bienvenida al césped. Su idilio con el Liverpool FC no viene de una pasión juvenil, sino de la inversión que posee en el club inglés y que ha aumentado recientemente.

El jugador de Los Angeles Lakers tiene un 2% del Liverpool, porcentaje que adquirió en 2011 a cambio de 4,7 millones de libras (USD 6,5 millones). Hace diez años que puso la primera piedra en una afición que le ha reportado ya millonarios beneficios –ese 2 % valdría ahora unos 44 millones– y por la que se ha dejado ver en Anfield ataviado con una bufanda de los Reds y que le ha llevado a celebrar tanto la Champions League de 2019 como la Premier League conquistada el año pasado.

El mal momento actual del equipo, séptimo a cinco puntos de los puestos de Champions, no ha frenado el ímpetu de LeBron por aumentar su capital en el club inglés. Esta vez, eso sí, no ha adquirido directamente parte del pastel del Liverpool. Y es que no le saldría tan barato como en 2011, puesto que el equipo inglés ahora mismo está valorado en casi USD 2.300 millones, según Forbes.

LeBron adquirió un 2% del Liverpool hace una década y se benefició económicamente por los éxitos del equipo de Jürgen Klopp (Foto: REUTERS)

LeBron, que presume de una cuenta bancaria cercana a los USD 500 millones, ha acudido directamente a la fuente y ha adquirido una participación minoritaria en Fenway Sports Group (FSG). Este grupo, que compró el Liverpool en 2010 por USD 388 millones, además posee los Boston Red Sox de las Grandes Ligas, así como diferentes medios de comunicación estadounidenses.

La inversión, realizada junto a su socio Maverick Carter, responde a un intento por parte de LeBron de focalizar sus inversiones en materia deportiva. Además, el cuatro veces campeón de la NBA será el primer socio afroamericano de la empresa, por lo que esta compra supone también un empujón en su lucha contra la igualdad racial. “Creo que, para mí y para mi socio, ser los primeros negros de la historia en ser dueños de esta franquicia es fantástico. Esto me inspira a mí y a mi gente en que podemos estar en esta posición”, dijo LeBron a ESPN.

La cifra que LeBron ha depositado para hacerse con una parte del pastel de FSG es desconocida, pero, según Forbes, el valor total de la compañía supera los USD 5.890 millones y utilizarán el dinero invertido por el astro estadounidense en comprar otras franquicias así como reforzar a los Red Sox y al Liverpool.

LeBron James sueña con ser dueño de una franquicia de la NBA pero primero tendrá que retirarse (Foto: EFE)

En su cartera de inversiones, LeBron sueña con poseer algún día un equipo de la NBA, pero las reglas actuales de la liga no permiten que un jugador en activo controle una franquicia, por lo que tendrá que esperar a retirarse para poder dar el paso que ya tomó su ídolo Michael Jordan en el pasado. De momento, tendrá que conformarse con ver desde su casa la eliminatoria que disputarán el Real Madrid y el Liverpool.

No será un cruce más para el estadounidense, que sabe que sus ingresos pueden aumentar o no en función de si los ingleses consiguen eliminar al Madrid y repetir el éxito de hace dos temporadas. De conseguirlo, LeBron no tendrá problemas en volver a sonreír posando con la Orejona.

(Por Manuel Sánchez Gómez/EFE)

