“Si no está contento, que cambie de trabajo”: duras críticas de un ex jugador del PSG a Mbappé

Kylian Mbappe en un ataque ante Bosnia (REUTERS/Dado Ruvic).

Francia, la actual selección campeona del mundo, lidera el grupo D en las Eliminatorias europeas para Qatar 2022, cuya disputa comenzó en los últimos días de marzo. Logró dos triunfos (2-0 ante Kazajistán y 1-0 con Bosnia) y un empate (1-1 frente a Ucrania), pero se esperó más de su juego considerando la calidad de sus jugadores, en especial del mediocampo hacia adelante, donde tres campeones en Rusia 2018 siguen siendo sus estandartes: Antoine Griezmann, Olivier Giroud y Kylian Mbappé, quien en las últimas horas fue criticado por un ex jugador del PSG, Jean-Michel Larqué.

En los tres primeros partidos Mbappé no pudo convertir ningún gol y hasta falló un penal contra Kazajistán, en los papeles el rival más débil de su zona. Luego de esos encuentros, el atacante de 22 años y figura del equipo nacional que en Rusia obtuvo el segundo título ecuménico en mayores para Les Bleus, mostró su molestia por las críticas que recibió.

Larqué, quien hoy trabaja como comentarista en RMC Sport, cuestionó las declaraciones de Mbappé: “No me importa el estado de ánimo de Mbappé al final del partido, lo que me interesa es el partido en sí. No me importa si le molesta que le critiquen. No le molesta cuando se le llama de manera habitual ‘El fenómeno’. ¿Cómo que un jugador que juega en el extranjero es menos criticado que uno que juega en un club francés?”, sentenció el ex futbolista galo.

El penal errado de Kylian Mbappe (REUTERS/Vasily Fedosenko).

Agregó que “las críticas llegan después de dos partidos muy mediocres y no tengo en cuenta el partido ante Kazajistán, donde falló un penal. ¿Y los periodistas no pueden decir que Mbappé no está bien actualmente en el equipo de Francia? Esa es la verdad. Que haga lo que quiera, pero si el señor Mbappé no está contento cuando decimos que no lo hace bien durante dos partidos, que cambie de trabajo”.

En los cotejos por las Eliminatorias en el Viejo Mundo, Mbappé afirmó que “después de un tiempo, por supuesto que las críticas cansan, sobre todo cuando juegas en un equipo de tu país y que das todo por tu selección también. Al final todo esto cansa”.

“Es diferente jugar con Francia para los que vienen del extranjero. Yo estoy aquí todo el tiempo, jugando en el PSG y con la selección francesa. Es un contexto diferente y lo supe al fichar por el PSG. Ya veremos más adelante. ¿Si esto puede influir en mi decisión de quedarme en el PSG en verano? Por supuesto. Pero no es solo eso. Lo más importante es sentirse bien donde estás y divertirte todos los días”.

El próximo choque de Francia por la clasificación hacia Qatar será el 4 de septiembre cuando visite a Ucrania. Faltan cinco meses y mucho trecho por delante para Mbappé, quien primero intentará ganar otra Ligue 1 con el PSG (ayer perdió la punta del campeonato) y ganar por primera vez una Champions League, certamen en el que los parisinos avanzaron a los cuartos de final y se medirán con el actual campeón europeo, el Bayern Múnich. Además, el atacante deberá resolver qué pasará con su continuidad en el club parisino.

