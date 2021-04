Un jugador de la Selección declaró su devoción por Messi: “Me pondría más contento que él gane un Mundial antes de ganarlo yo”

Emiliano Martínez habló de sus ganas de ver a Lionel Messi campeón con la selección argentina

Emiliano Martínez espera con ansias su debut con la camiseta de la selección argentina. El arquero del Aston Villa de Inglaterra ha sido parte de las convocatorias de Lionel Scaloni para el elenco nacional pero aún no ha hecho su presentación en cancha. Sin embargo, no es la llegada de esa oportunidad lo que lo desvela, sino la posibilidad de ver a Lionel Messi campeón con el equipo albiceleste. Así lo dejó en claro en una entrevista reciente.

En primer término, consultado sobre si ha visualizado su debut con la selección argentina, Dibu manifestó: “Me lo imaginé desde que tengo seis años. Desde que comencé a jugar al fútbol quise ser el arquero de la selección argentina. Es algo que le prometí a mi padre desde muy joven, antes de irme a Independiente. Es algo que voy a cumplir. No sé si este año, el que viene o dentro de cinco, pero creo que voy por el camino correcto”.

Martínez, de 28 años, también habló con la agencia EFE de la posibilidad de ser convocado para la Copa América que se disputará este año en Colombia y Argentina: “Estoy en una de las mejores ligas del mundo, jugando todos los partidos en un gran equipo como el Villa. La posibilidad está, pero solo por jugar en la Premier no voy a ir con Argentina. Tengo que demostrar fin de semana tras fin de semana que puedo estar en la Selección”.

Dibu Martínez atraviesa un gran momento en el Aston Villa (REUTERS)

Respecto a la oportunidad que tendrá Messi de ganar su primer título con la Selección mayor, el arquero fue claro: “Es lo único que le falta en su carrera. Es el que más ganó en todo el mundo. Todo el mundo desea que lo gane, solo por el hecho de que es Lionel. Para mí sería un placer y un honor conquistar algo con él en la cancha. Sería algo increíble para los que jugamos con Leo”.

“Es lo máximo que te puede pasar a nivel deportivo”, dijo el jugador del Aston de Villa sobre lo que significa estar al lado de Messi en la Selección. En ese sentido, agregó: “Estás compitiendo con el mejor del mundo. ¿Qué mejor que tener a Messi en tu equipo? Yo como portero tengo que tratar de defender todas las pelotas porque sé que él va a meter un gol. Es como si tienes un coche y le pones el turbo. Cuando me viene un balón tengo que poner el turbo para darle la posibilidad a él de marcar”.

“Para mí sería un honor. Todo lo que trabajo y hago sería para ayudarlo a ganar. Me pondría más contento que él gane una Copa América o un Mundial que ganarlo yo. Como argentino”, recalcó.

El arquero ansía estar en la Copa América (REUTERS)

En esa misma charla Martínez -que es titular en su equipo y que lleva 15 vallas invictas en la actual Premier League- habló a corazón abierto de cómo fue estar una década en el Arsenal y siendo cedido a otros clubes con muy pocas chances de atajar: “Perdía el amor a jugar al fútbol. No sentía lo que era yo. Ahí me preocupé un poco. Empecé a trabajar con un psicólogo personal hace dos o tres años y también nació mi hijo. Mi carrera fue en ascenso y ahora no tengo límites. Quiero ser uno de los mejores arqueros”.

“Tengo mi psicólogo personal que siempre me ayudó en los malos momentos en el Arsenal. Cuando me fui del club nos propusimos trabajar juntos porque creo que superamos la frustración juntos y ahora estamos sacando los frutos. Crezco año a año y es por él”, valoró.