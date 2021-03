Por qué Gallardo es un entrenador top y como Maradona perdió la rebeldía antes de su muerte: las confesiones de Jorge Valdano

Jorge Valdano habló del futuro de Gallardo y cómo vivió la muerte de Maradona

Jorge Valdano fue un grandísimo futbolista. Aquel jugador que tuvo su estreno con la camiseta de Newell’s en Argentina y que luego viajó para jugar en el Deportivo Alavés y luego en el Zaragoza hasta que desembarcó en el Real Madrid, en la actualidad es uno de los mejores analistas del fútbol en habla hispana.

Radicado en España hace mucho tiempo, el delantero que se coronó campeón del mundo con la selección argentina de Carlos Bilardo en México 1986 aprovechó para analizar el presente y futuro de uno de los mejores entrenadores de Sudamérica. En declaraciones al programa Arqueros, ilusionistas y goleadores que se emite por FM 94.7, Valdano habló del DT de River.

“A Gallardo lo veo como un entrenador top, pero en Europa todos los casos de éxito son entrenadores que antes de alcanzar a un grande tuvieron que demostrar en este continente que eran capaces de entender el lenguaje del fútbol imperialista que hay”, explicó el ex director deportivo de la Casa Blanca.

“No tengo ninguna duda de su talento para alcanzar un equipo grande, pero me da la sensación de que va a costar encontrar un club top que apueste por él sin que haga un paso intermedio”, enfatizó el hombre que también fue director técnico del Tenerife, Valencia y del Real Madrid sobre el camino que debería seguir Gallardo en su desembarco en el fútbol del Viejo Continente.

Considerado como uno de los mejores entrenadores de la historia de los Millonarios, Valdano utilizó una frase con su sello para hablar sobre el impacto que generó el Muñeco en la vida de la institución de Núñez.

“Sobre su categoría no hace falta mucho más que decir. Lleva tantos años en River que es una trituradora que tritura todo, menos a su entrenador”, dijo.

Gallardo es considerado uno de los mejores entrenadores de Sudamérica (Reuters)

Además de analizar el presente del fútbol argentino, Valdano habló del dolor que le causó a él y a toda la Argentina la muerte de Maradona el pasado 25 de noviembre del año pasado

“Diego fue un personaje que primero entra desde la emoción y después llega a la mente. Hay situaciones que son muy difíciles de resolver, por lo menos a la distancia. El día de su muerte uno tenía la sensación de que el pésame lo necesitaba el país entero. Diego se ha ido y sigue estando presente a su manera, que es la estela que deja una leyenda”, expresó.

Hay que recordar que el mismo día que se conoció la noticia sobre la muerte del histórico número 10 de la Selección, Valdano se quebró durante una transmisión de un encuentro en el que iba a comentar al Atlético Madrid en la Champions League. “Me sorprendió mucho la noticia y como a todos me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre”, inició su recuerdo. Cuando su compañera le repreguntó, Jorge no pudo evitar mostrar su tristeza: “Bueno, muchos de los recuerdos que cuando los rememoraba me producían una sonrisa…”, dijo el compañero del astro y comenzó a llorar.

Para terminar, Valdano analizó la imagen que preocupó a todos antes del fatal desenlace cuando, en el día de su cumpleaños, Diego fue hasta el estadio de Gimnasia y recibió un homenaje de parte del club y de las autoridades de la Liga Profesional y la AFA.

“En las imágenes del cumpleaños 60 de Maradona vimos el martirio de un hombre en vivo y en directo. Ahí quedó la evidencia de que Diego había perdido hasta su rebeldía, la capacidad para decir no a cosas que forzaban su resistencia física”, concluyó el hombre que compartió con el Diez uno de los momentos más felices de su vida en el estadio Azteca.

La muerte de Maradona impactó a Valdano

SEGUIR LEYENDO: