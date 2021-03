Los motivos por los que Rafa Márquez podría unirse al Barcelona de Laporta tras salir del RSD Alcalá

Rafael Márquez renunció como entrenador del Cadete A en el RSD Alcalá cuatro meses después de su debut ‌(Foto: RSD Alcalá)

Rafael Márquez Álvarez dejó de ser el entrenador del RSD Alcalá este lunes 22 de marzo, cuatro meses después de su debut al frente del Cadete A, categoría para juveniles de 15 y 16 años donde tuvo un paso regular, pero donde también se ganó los elogios de la directiva en reiteradas ocasiones.

El ex directivo del Atlas anunció su renuncia en redes sociales; sin embargo, no especificó los motivos de su salida y la brevedad de su paso por el equipo español ha hecho que los rumores sobre una posible incorporación al FC Barcelona estallen a su favor.

“Agradezco la oportunidad y todas las atenciones de la directiva y entrenadores del RSD Alcalá y a cada uno de los chicos que desde un inicio pusieron toda la actitud para trabajar y desarrollar todos mis conocimientos. Me despido deseándoles todo el éxito en lo que venga”, publicó Márquez en su cuenta de Twitter.

El tweet con el que Rafael Márquez se despide del RSD Alcalá luego de cuatro meses (Foto: Captura de pantalla Twitter/@RafaMarquezMX)

La principal razón que vincula al “káiser” en la entidad blaugrana es la presencia de Joan Laporta al frente del club, ya que además de tener una buena relación personal con el nuevo presidente, apoyó públicamente su candidatura durante los últimos meses de campaña e incluso intercambiaron elogios a la distancia en redes sociales.

Entre los mensajes directos que Márquez le envió a Laporta, destaca uno en video donde alabó el cariño que el nuevo presidente tiene por el FC Barcelona, además de asegurar que la experiencia de Joan conducirá al equipo a la estabilidad y grandeza que merece.

Estas declaraciones, fortalecen el rumor de que podría tener un lugar dentro de la nueva gestión culé, en especial por la inoportuna rescisión de contrato con el equipo de Tercera División española.

Rafael Márquez apoyó públicamente a Joan Laporta durante la campaña rumbo a la presidencia del FC Barcelona (Video: Twitter/@GironesDaniel)

Desde España todavía no apuntan a Rafa como una opción para llegar al cuadro catalán, en particular porque las vacantes en el área administrativa ya se cerraron. En el aspecto deportivo todavía no están definidos los espacios que se abrirán la próxima campaña.

Incluso, uno de los últimos problemas que ha tenido Laporta en horas recientes es la posible salida de Víctor Valdés del proyecto, pues según apuntó Catalunya Radio, las negociaciones con el mítico portero de la institución están estancadas, principalmente porque Valdés no se conforma con ser entrenador de porteros y apunta a la dirección técnica de alguna categoría.

Esto podría abrir un hueco en el club, ya que el apoyo de referentes históricos fue clave en la campaña del mandamás blaugrana y ahora podría buscar un sustituto que llene ese vacío en cuanto a nombres reconocidos.

Rafael Márquez ya tuvo una etapa como directivo en el Atlas y es referente en la Asociación Mexicana de Futbolistas, por lo que un espacio administrativo en el Barcelona no podría descartarse ‌(Foto: RSD Alcalá)

Joan Laporta fue el encargado de fichar a Rafael Márquez en el 2003, procedente del AS Mónaco. En el desarrollo de la campaña contó la anécdota de cómo se dio ese traspaso, donde señaló que el famoso agente, Jorge Mendes, se lo ofreció por 5 millones y este aceptó sin pensar que sería una realidad.

El video publicado por @Iniestazo en Twitter causó revuelo y recibió la réplica por parte del propio Márquez, quien a partir de ese momento intensificó la relación con el ahora mandatario culé y comenzaron a tejerse los hilos de una rejuvenecida conexión que ahora da sus frutos, pues el mexicano ya ha aparecido en dos publicaciones oficiales del FC Barcelona como en el homenaje a Messi y en la propia presentación de Laporta.

Su llegada podría ser una realidad debido a la extraordinaria relación con el presidente, a los pequeños guiños políticos en campaña y a su buena conexión la afición blaugrana, ya que fortalecería un poco más la imagen de la nueva dirigencia; sin embargo, los próximos días serán cruciales para definir el futuro del “Príncipe de Cataluña”, pues su corta experiencia como entrenador y directivo podrían jugarle en contra.

