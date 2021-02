Un futbolista francés aseguró que ama a Jorge Sampaoli y sorprendió: “Hay algo de Guardiola en él”

Jorge Sampaoli está a un paso del Olympique Marsella (Reuters)

La prensa francesa y brasileña coinciden en que en los próximos días Jorge Sampaoli viajará a Europa y será anunciado como el nuevo director técnico del Olympique de Marsella, club que pagará cerca de 2 millones de euros para liberarlo del Atlético Mineiro. En este marco, las dudas sobre si él es el indicado para este momento del equipo han puesto en escena a algunos jugadores que han trabajado bajo el mando del argentino. Uno de ellos es Adil Rami.

El francés de 35 años juega actualmente en el Boavista F. C. pero coincidió con el entrenador en la campaña 2016/17, cuando éste aterrizó en el Sevilla. Allí, se encontró con un líder particular que propuso un estilo de juego ambicioso que aún hoy recuerda con cariño.

“Lo amo tanto”, declaró al sitio La Provence en una columna que fue publicada por estas horas en la que contó: “Su físico da la impresión de chico malo (...) Nos pidió que nos posicionáramos en lo alto, que acosáramos al rival, que no lo dejemos jugar, agotarlos, intentar, disparar. Nunca se detuvo (...) Te empuja a ser un pitbull“.

Adil Rami fue campeón con Francia en 2018 (Reuters)

Además, el ex novio de Pamela Anderson advirtió que para ser un jugador suyo “realmente hay que estar preparado física y atléticamente porque pide mucho en esta área”, y agregó: “Es un tipo que va directo al grano”. En cuanto a la idea de juego ofensiva y de presión aseguró: “Hay algo de Guardiola en Sampaoli”.

A su vez Rami, campeón con Francia del Mundial de Rusia 2018, puso en duda que su arribo pueda ser beneficioso para el cuadro francés que se ubica séptimo en la Ligue 1: “Su locura puede hacer bien en Marsella. Pero no a este Olympique. Se necesitará muchísimos fichajes porque creo que la fuerza laboral actual no va en absoluto con el estilo de juego que él defiende. Por ejemplo, sé que no siempre le gustan los centrales altos y fornidos. Los prefiere pequeños, pero rápidos. No hay eso por el momento en Marsella. Necesita muchachos que puedan jugar rápido y que sean muy resistentes porque exige a su equipo que juegue lo suficientemente alto en el campo. Él quiere que su equipo ataque todo el tiempo. Su obsesión es marcar goles”.

El defensor central recordó que en aquella campaña, el Sevilla mostró un gran nivel: “Tuvimos una gran temporada y fuimos líderes por un tiempo. Habíamos hecho grandes partidos, contra el Barça en particular. Fue en casa, habíamos perdido (1-2), ¡pero habíamos sido enormes! Habíamos vencido al Real Madrid en casa (2-1)”.

Aquella etapa en el Sevilla terminó cuando el entrenador recibió el llamado de la selección argentina, para que asumiera al frente del equipo en el final de las Eliminatorias con el objetivo de clasificar a Rusia 2018. Pese a que el juego del combinado albiceleste no mejoró, Sampaoli sí pudo obtener el boleto al certamen en la última fecha al superar 3 a 1 a Ecuador. En el Mundial, en el marco de una serie de conflictos internos entre el cuerpo técnico y los futbolistas, el equipo perdió en octavos ante Francia y semanas después fue despedido.

