“¿Cuál de los dos eres en la foto?”: la conversación surrealista entre un inquilino y su casera con Ronaldo como protagonista

El tuit que se viralizó

El plan era sencillo. Un joven español debía ir a visitar un inmueble para ver si le gustaba y allí se encontraría con la dueña, quien lo recibiría para mostrarle el apartamento. Para planificar el meeting mantuvieron una conversación previa en donde se pasaron algunos datos y acordaron el día y horario para realizar la visita, aunque la conversación dio un giro inesperado que la hizo viral.

El usuario David Zato publicó la charla de Whatsapp que tuvo con quien tal vez sea su próxima casera, en la que se observa cómo el cordial dialogo se vuelve surrealista ante una consulta de la mujer, que el oriundo de Cadiz describió como un momento “épico”.

Es que Marisa, al ver que en su imagen de perfil se veía a dos personas, le consultó a su futuro inquilino “¿Cuál de los dos eres de la foto?”. Lo que no advirtió es que uno era nada menos que Ronaldo Nazario, ídolo del fútbol brasileño y uno de los mejores delanteros de todos los tiempo.

La conversación entre David y Marisa

La foto de perfil de David

“Conversación con la que puede ser mi futura casera. Épico. ÉPICO”, escribió David Zato quien publicó la captura de pantalla en Twitter y recibió más de 6 mil retuits, 400 comentarios y 58 mil likes. “Hago stream de vez en cuando con Ronaldo, por si os queréis pasar a saludar”, bromeó en la siguiente publicación.

La confusión de la mujer causó mucha gracia en el joven de Cádiz y en miles de usuarios, anonadados por la falta de información que tenía la casera. Vale recordar que Ronaldo brilló en el Real Madrid entre 2002 y 2006, siendo uno de los galácticos, además de haber tenido un exitoso paso por el FC Barcelona en la temporada 1996/97, por lo que en España es toda una celebridad. Además, en la actualidad es el presidente del Valladolid.

“Dile que tú eres el inquilino y el otro el que paga”, contestó un usuario, al tiempo que otro escribió: “Ponle un video de tus highlights”, en forma de broma. A su vez varios se indignaron con la imagen y señalaron que la mujer no tiene por qué saber quién es Ronaldo: “No se porqué pensáis q a todo el mundo le interesa el fútbol o sus jugadores”, comentó una usuaria, mientras que otra agregó: “Con todos mis respetos, yo que he visto jugar a Ronaldo, tampoco le hubiera reconocido. Además que no tenemos por qué saber quién es quién, no todo gira entorno al futbol”.

El misterio ahora ronda en cómo fue el encuentro entre ambos y cómo siguió la conversación. ¿Habrá ido Ronaldo a ver el apartamento?

