México vs Costa Rica: dónde y cuándo ver el partido de la selección mexicana femenil en su regreso al Estadio Azteca

La Federación Mexicana de Fútbol anunció dos encuentros de preparación para la selección femenil (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

Después de 14 años la selección femenil va a jugar en el Estadio Azteca, la Federación Mexicana del Fútbol (FMF) indicó que el TRI femenil enfrentará a Costa Rica.

Estos servirán como debut de Mónica Vergara en la dirección técnica nacional.

El primer duelo será el 20 de febrero a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Lo llamativo es que el conjunto tricolor regresará a la cancha del Estadio Azteca después de 14 años de ausencia.

El organismo indicó que el Tri femenil enfrentará a su similar de Costa Rica los días 20 y 23 de febrero en la Ciudad de México (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

Sin embargo, aún hay claroscuros en la logística del partido, ya que unas horas después Cruz Azul jugará en el mismo césped contra Toluca (19:00 horas). Juan Reynoso, entrenador de La Máquina, admitió que no tiene conocimiento del protocolo de prevención por la emergencia sanitaria de COVID-19.

“Realmente me agarras en fuera de lugar, no tengo conocimiento. Te mentiría si doy una respuesta. Me imagino que terminando la conferencia me actualizarán sobre qué es lo que viene de cara al próximo sábado”, señaló el peruano en la rueda de prensa este lunes.

El último encuentro de la selección femenil en el Coloso de Santa Úrsula fue el 5 de junio de 2007 cuando las verdes se enfrentaron a Panamá. Este fue un duelo de preparación para los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro del mismo año, donde ganaron las locales tres goles por uno.

El primer duelo será el 20 de febrero y lo llamativo es que el conjunto tricolor regresará a la cancha del Estadio Azteca después de 14 años de ausencia (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

A su vez, el último compromiso oficial en el dos veces mundialista fue el 7 de mayo de 2003 ante Japón. Fue en un duelo de repechaje para el Mundial Femenil de Estados Unidos 2003, en el que las aztecas empataron a dos goles y perdieron la serie en la vuelta en el país nipón.

El segundo encuentro de preparación será el 23 de febrero a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, este será celebrado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación.

Convocatoria de lujo de Monica Vergara

En la convocatoria de Monica Vergara hay grandes sorpresas, pues contará con seleccionadas que juegan en el Viejo Continente (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

“Bajo estrictos protocolos de salud”, inició la segunda concentración del Tri Femenil en las instalaciones del CAR. Esta terminará hasta el próximo miércoles 24 de febrero, un día después del encuentro contra el conjunto tico.

En la convocatoria de Mónica Vergara hay grandes sorpresas. Además de una gran cantidad de jugadoras de la Liga MX Femenil, será la primera vez que la entrenadora contará con seleccionadas que juegan en el Viejo Continente.

En la portería destaca la aparición de Cecilia Santiago del PSV Eindhoven de Holanda. La secundan Sofía Alvarado de Texas Christian University e Itzel González de los Xolos de Tijuana.

En la línea defensiva relata el primer llamado de Kenti Robles, quien es una de los pilares del Real Madrid de España (Foto: Emilio Naranjo/ EFE)

En la línea defensiva relata el primer llamado de Kenti Robles, quien es una de los pilares del Real Madrid de España. Además, está marcado el sello del norte con las convocatorias de Alejandra Espinoza y Elissa Sierra de Tigres, así como Irina Flores y Andrea Sánchez Sánchez de Rayadas.

En resto de las defensa está compuesto por Vanessa Rodríguez de OKlahoma State University; Rene Reyes de University of Alabama; Anais Rodríguez de University of California; y Jimena López del Eibar de España.

La media cancha tiene un dominio de las subcampeonas y campeonas de la Liga MX. Rebeca Bernal, Diana Evangelista y Nicole Pérez serán las representantes de Rayadas, así como los llamados de Liliana Mercado y Guadalupe Sánchez de Tigres.

La concentración en el CAR terminará hasta el próximo miércoles 24 de febrero, un día después del encuentro contra el conjunto tico (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

Montserrat Hernández de América; Joana Robles de Atlas y Silvana Flores del Reading de Inglaterra completan la lista para defender el medio campo.

Por último, en la ofensiva destaca el llamado de Alison González de Atlas, quien es la goleadora del torneo Guard1anes 2021. Asimismo, habrá experiencia europea con Angelica Palacios de la Real Sociedad de España.

El resto de las goleadoras son Daniela Espinosa de América, Alicia Cervantes de Chivas, así como Katty Martínez y Stephany Mayor de Tigres.

¿DÓNDE VER EL JUEGO?

El enfrentamiento entre México y Costa Rica, de la liga femenil, se podrá ver en TUDN desde su página de internet o en los canales de

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Lucero Cuevas no se olvida de América: “Fue la institución en la que inicié, la que me abrió las puertas”

Liga MX Femenil: León pone el ejemplo y presentó innovador proyecto para la formación de jugadoras

Jana Gutiérrez, futbolista del América y seleccionada mexicana, recibió amenazas de muerte

“Si no estás conmigo, no estás con otro”: las duras amenazas que recibió en redes sociales una jugadora de Tigres de la UANL