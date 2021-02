El regalo de Maradona cuando viajaron a China y por qué Paolo Guerrero puede ser el 9 que busca Boca: las reflexiones de Ricardo Gareca

Ricardo Gareca habló sobre la muerte de Maradona (Reuters)

Falta poco para que se vuelvan a poner en marcha las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al próximo Mundial de la FIFA Qatar 2022. A la espera de la doble fecha en marzo, Ricardo Gareca viajó a la Argentina antes de comenzar el recorrido con la selección peruana para volver a clasificar a una Copa del Mundo como lo hizo para Rusia 2018 tras 36 años de ausencia para el combinado incaico.

Cuando restan pocos días para que se conmemoren dos meses de la muerte de Diego Maradona, el Tigre habló por primera vez después de la trágica desaparición del astro del fútbol argentino y repasó cómo vivió aquel 25 de noviembre que quedará marcado para siempre en la memoria de todos los fanáticos del Diez.

“Nunca había hablado del tema. Fue un golpe duro para todos, y para mí que tuve un pequeño espacio pero importante porque lo tuve de compañero en Boca, en una gira que hicimos juntos fuimos compañeros de habitación y en las Eliminatorias previo a México. Compartí momentos fuertes con él. Siempre, pese a la distancia, por una cuestión de piel teníamos un afecto, un acercamiento”, dijo Gareca en diálogo con IP Deportivo.

“A mí me tocó y me dolió mucho. Lo sentí como todos los argentinos. Por ser joven parecía inmortal. Pero la realidad es otra. Pero son jugadores que son eternos. Diego era muy divertido, me tocó vivir sus inicios. Fue una cosa con el correr de los años, con su temperamento, pero en los inicios era muy tranquilo. De carácter fuerte”, agregó en su reflexión.

Además, el ex entrenador campeón con Vélez aprovechó para recordar una anécdota que protagonizó con el propio Maradona cuando fueron compañeros en Boca a principios de la década del 80.

“No nos podíamos dormir en China, en una gira, en el año 81. Salimos a caminar de madrugada y vi un reloj, dije un comentario a la pasada y me lo regaló para mi cumpleaños. No lo podía creer. Teníamos buena relación pero no éramos amigos. Fue un detalle inolvidable para mí”, dijo el Tigre.

Gareca con la camiseta de Boca

Otro de los temas de los que habló Gareca fue sobre la recuperación de Paolo Guerrero, el capitán de la selección de Perú. En agosto del año pasado, el número 9 se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha jugando para el Inter de Porto Alegre y ahora está en la etapa final de su puesta a punto para volver a las canchas. ¿Podrá tenerlo el DT para el debut de las Eliminatorias?

“Creo que llega a la doble fecha, teniendo en cuenta el carácter y el deseo, es un jugador muy competitivo y profesional. Ha tenido lesiones importantes en su carrera deportiva pero para él la adversidad es un desafío. Eso es muy bueno en un deportista”, dijo sobre el posible regreso del ex atacante del Bayern Múnich.

Más allá de hacer hincapié en la posible vuelta de Guerrero al seleccionado que dirige, Gareca también habló de la siempre latente posibilidad de que el goleador peruano se ponga la camiseta de Boca.

“Él tuvo siempre la inquietud porque se habló mucho en su momento de que pueda ir a Boca. Es un jugador que se formó y tuvo una gran participación en Europa, pero gran parte de su carrera la hizo en Sudamérica así que conoce la importancia de Boca”, dijo.

Es más, al ser consultado sobre si creía que Paolo podía ponerse la azul y oro, el Tigre fue contundente en su mensaje. “Reúne las características de un jugador para Boca por su temperamento y su carácter. Él se puede acomodar a cualquier equipo por rasgos, características, temperamento, no tendría mayores inconvenientes”, concluyó.

El goleador Paolo Guerrero, uno de los atacantes que se mencionó que podría llegar a Boca (EFE)

