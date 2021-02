Facundo Campazzo volvió a estar disponible después de su lesión pero no jugó en la derrota de Denver: qué dijo el entrenador sobre su ausencia

Facundo Campazzo estuvo disponible ante Milwaukee pero no ingresó

Una hora antes del inicio de una nueva jornada en la NBA para los Denver Nuggets, la franquicia de Colorado dio la sorpresa a través de sus redes sociales y confirmó que Facundo Campazzo estaría disponible para el duelo frente a los Milwaukee Bucks, uno de los candidatos al título.

Después de ausentarse el pasado sábado ante los Sacramento Kings por un dolor en su rodilla derecha, el base argentino fue parte de la entrada en calor previa al juego ante el equipo de Giannis Antetokounmpo y esta vez sí fue activado para ser parte del plantel. Más allá que estuvo en el banco, Campazzo no vio acción en una nueva derrota de Denver, la tercera consecutiva en esta parte de la temporada.

Fue victoria para Milwaukee por 125-112 en el Ball Arena, que ahora tiene marca de 12 victorias y 11 derrotas para posicionarse en la octava posición de la Conferencia del Oeste en la NBA. Una vez que terminó el duelo en la casa de los Nuggets, fue el propio entrenador de los locales el que aclaró el motivo que lo llevó a no incluir al ex Real Madrid en el partido.

“Personalmente, no creía que Facundo estaba listo para jugar hoy, aun así estuvo con nosotros en la cancha” , fueron las palabras de Michael Malone en diálogo con la prensa. El coach de Denver eligió no utilizar al argentino a pesar de que otros dos de sus bases se mantienen fuera de la rotación por lesión: Garry Harris, usualmente titular, y PJ Dozier, todavía no regresaron a la acción.

Giannis Antetokounmpo fue una de las figuras en el triunfo de los Bucks ante Denver (USA TODAY Sports)

El partido ante Milwaukee marcó el mal momento que atraviesan los Nuggets. Después de dominar la primera mitad (62-59), el conjunto de Malone sufrió en la segunda parte del juego y no encontró el rumbo ante los Bucks que tuvieron a Khris Middleton y al propio Antetokounmpo como figuras en el triunfo: el alero anotó 29 puntos, 12 asistencias, 8 rebotes y 3 robos. Por su parte, el gigante griego terminó con 30 puntos y fue decisivo en el tercer cuarto, en el que la visita logró un parcial de 15-0 para ponerse al frente y nunca mirar atrás en el encuentro.

Es importante recordar que Campazzo se lesionó el pasado viernes en el encuentro ante Los Ángeles Lakers de LeBron James. Sólo dos minutos después de ingresar en el segundo cuarto del juego, el cordobés sintió una molestia en su rodilla derecha cuando realizó una corrida en el ataque de su equipo. Una vez que la jugada se diluyó, el propio base se dirigió al banco de suplentes y no regresó por el resto del juego que se disputó en el Staples Center.

Al día siguiente de lo sucedido, la cuenta de Twitter TeamFacu7, encargada de manejar la comunicación del jugador, confirmó que los estudios arrojaron buenos resultados: “la resonancia arrojó buenas conclusiones y se descartó una lesión de gravedad. Es duda para el juego ante Sacramento”.

Nikola Jokic volvió a ser el mejor de los Nuggets: anotó 35 puntos y tomó 12 rebotes (USA TODAY Sports)

Luego de perder ante los Lakers, Sacramento y ahora Milwaukee, el camino para Denver en la temporada regular de la NBA continuará con dos juegos en casa: primero recibirá a Cleveland Cavaliers y luego se enfrentará a Oklahoma City Thunder. Más tarde, buscará revancha frente a los Lakers.

