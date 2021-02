Mientras se define su futuro, Jorge Sampaoli fue papá a los 60 años

Así lo presentó en sociedad

Jorge Sampaoli fue padre por cuarta vez en Belo Horizonte: a los 60 años, presentó en sociedad a Bento mediante una imagen en la que está vestido con el atuendo tras haber participado del parto. El oriundo de Casilda se desempeña en la actualidad como director técnico del Atlético Mineiro, aunque su futuro cercano puede trasladarlo nuevamente a Europa...

Fue un periodista de Minas Gerais el encargado de difundir la foto. “Bento vino al mundo. Sampaoli ahora tiene un hijo de Minas Gerais. “Chiquinho”. El argentino ahora tiene a Minas Gerais inmortalizado en su familia. Miralo a Bento ahí!”, escribió Henrique André en sus redes sociales.

El ex orientador de la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018 está peleando la actual edición del Brasileirao: con 60 puntos, está a seis del líder Inter de Porto Alegre. En pos de dar batalla, el club presentó dos refuerzos de renombre: Hulk, ex atacante de la Verdeamarela, y Dodó, ex Roma e Inter. Al mismo tiempo, la institución negocia el arribo de Nacho Fernández, figura de River, y estaría dispuesta a pagar 6 millones de dólares por la ficha del mediocampista de 30 años.

El pequeño Bento, nuevo heredero del clan Sampaoli

Pero la continuidad de Sampa no está garantizada. Su exitoso tránsito por Brasil (antes condujo al Santos, al que llevó al subcampeonato del Brasileirao y le otorgó la plaza a la Copa Libertadores en la que llegó a la final) lo volvió a poner en la órbita del Viejo Continente. Y el Olympique de Marsella, sin coach tras la salida del portugués André Vilas-Boas, pretende sumarlo a su proyecto.

Si bien el argentino todavía no hizo pública su decisión, en las últimas horas, RMC Sport detalló que el entorno de Sampaoli habría dado el visto bueno para negociar con uno de los elencos más poderosos de Francia, que ayer perdió el clásico ante el PSG por 2-0. El DT supo dirigir al Sevilla antes de su desembarco en el combinado albiceleste, para el cual la AFA tuvo que abonar la cláusula de salida.

Desde el fracaso en el Mundial 2018, Sampaoli procuró relanzar su carrera. En Brasil lo consiguió. Y en el Mineiro conquistó el estadual y aún mantiene la guardia alta en el campeonato Brasileirao, aunque vivió algunos roces con la afición: el 27 de enero, tras una derrota y a modo de reclamo por ciertas decisiones tácticas, los fanáticos organizaron un multitudinario banderazo como protesta.

Esta vez, Sampa es noticia por una noticia agradable: a los 60 años, volvió a ser papá. Y en los próximos días deberá resolver si disfrutará de su familia en Brasil o encarará una nueva mudanza con destino europeo.

