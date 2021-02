Emmanuel Gigliotti reveló haber disputado la final contra Pumas con COVID-19: “La jugué con el bicho”

La confesión del Puma Gigliotti

En la final del torneo Guardianes 2020, el delantero argentino, Emmanuel Gigliotti, fue fundamental para que el club León obtuviera el título, pues anotó un par de goles; sin embargo, recientemente confesó que durante el encuentro definitivo, él lo jugó contagiado con el virus SARS-CoV-2.

Durante una entrevista con un medio argentino, el futbolista detalló que jugó este importante encuentro contagiado, pero no tuvo conocimiento de su padecimiento, sino hasta el siguiente día, cuando se tuvo que realizar un examen para viajar a su tierra natal.

“Jugué la segunda final, sin saberlo, contagiado”, relató durante la charla. “Al otro día yo me iba para Argentina, me hago el PCR que me pedían en Argentina y me da positivo. Entonces quiere decir que la final la jugué con el bicho”.

Cabe mencionar que tras este partido no se dio a conocer sobre una situación de contagios masivos en algunas de las dos instituciones y hasta el momento, ninguno de los dos clubes o incluso los responsables de la Liga MX se han pronunciado al respecto.

(Foto: Omar Martínez/Reuters)

El único caso positivo en algunas de las instituciones que tomó relevancia fue el de Ignacio Ambriz, director técnico de La Fiera, quien tuvo que ser internado a un hospital como medida preventiva tras su contagio. No obstante, este se dio hasta el 25 de diciembre, es decir, una semana y media después de que se celebrara la final del fútbol mexicano.

Aunque esta noticia encendió algunas alertas de emergencia, pronto periodistas y medios especializados reportaron que el estratega se encontraba estable y sin complicaciones durante su tratamiento.

Durante el torneo anterior, las pruebas de detección de COVID-19 en los equipos de la Liga MX se realizaban cada 15 días, sin embargo, tras un brote de 19 casos positivos en Rayados de Monterrey, los responsables del campeonato decidieron reducir este plazo a 10 días, con el fin de redoblar los protocolos sanitarios contra la enfermedad.

A través de un comunicado, la Liga indicó que la modificación al reglamento representaba una medida “para ampliar la visibilidad de la Liga MX y de los clubes ante posibles contagios, además de integrar una prueba de anticuerpos IGG para tener registro de las personas que ya tuvieron COVID-19″.

Sobre este tema, el presidente de la liga, Mikel Arriola, señaló que se debe “seguir con más pruebas, menos espacio entre las mismas, tomar las providencias necesarias, aislar a los que den positivos en la PCR y seguir adelante en la competencia”.

(Foto: Eduardo Verdugo/AP)

Cabe recordar que uno de los jugadores que más polémica generó en este asunto fue el delantero Rogelio Funes Mori, quien dio positivo a la enfermedad pero también fue acusado de haber jugado contra América sabiendo que tenía el virus, asunto contra el que despotricó hace unos días.

“Escuché decir que no me presenté el domingo a entrenar y se informaron mal. Si informan con mentiras, hubiera sido mejor no decir nada. Tocaron un tema muy delicado como es la salud, el coronavirus, pasaron un límite, me difamaron, me faltaron al respeto y por todo esto que no se hable más si no tienen pruebas para acusarme”, concluyó.

El ariete pidió que le entregaran pruebas de que había enfrentado a los azulcrema con la enfermedad, pues él aseguró haber tenido síntomas del padecimiento, como pérdida del olfato y gusto, al día siguiente del juego.

“¿Con qué pruebas me acusaron de jugar con COVID-19 contra América? Es un tema delicado. Con América me sentí bien, entrené normal, no presenté síntomas”, concluyó el futbolista.

