Cuadrilla entera para semifinales: Tigres está listo para enfrentarse a Palmeiras

Foto del jueves del delantero de Tigres UANL Andre-Pierre Gignac celebrando tras marcar un gol ante Ulsan Hyundai por el Mundial de Clubes. Feb 4, 2021 REUTERS/Mohammed Dabbous

Este domingo serán las seminifinales del Mundial de Clubes y los equipos que van a disputarse un lugar en la final de la competencia son Tigres y el equipo brasileño Palmeiras. Para fortuna del club auriazul, no tendrán que prescindir de ninguno de sus miembros a causa del Covid-19.

La cuenta de Twitter oficial del equipo publicó las buenas noticias para sus fanáticos al informar que las 50 pruebas realizadas a Tigres dieron negativas en su totalidad. En el tuit decía: “¡Buenas noticias! Recibimos resultados de las pruebas Covid-19 realizadas ayer por la tarde, y toda la delegación salió negativa”.

Si bien su director técnico, Ricardo “Tuca” Ferreti, tendrá más opciones a la hora de hacer la formación con la que le dará la cara a Palmeiras, todavía quedaba la incógnita sobre si Javier Aquino podría participar en el partido de este domingo luego de que tuviera un choque de cabezas con el jugador coreano Kim Keehe durante el pasado enfrentamiento de Tigres contra Ulsan Hyundai.

Con este tuit dieron las buenas noticias a su afición y a todos los fanáticos del futbol que tienen sus esperanzas puestas en Tigres (Captura: Twitter @TigresOficial)

En su momento, las cuentas oficiales del equipo de Nuevo León informaron que el extremo “sufrió traumatismo en la cabeza sin ninguna alteración neurológica, con una herida que requirió dos puntos de sutura”. No fue hasta hoy, luego de otras pruebas realizadas en el jugador, que pudo integrarse al entrenamiento con el resto del equipo para así cerrar y no hacer más que esperar por el partido contra el equipo brasileño.

Por otra parte, en entrevista con varios medios, el Tuca Ferreti admitió que no tiene sentimientos encontrados por jugar contra Palmerias. No puede ponerse sentimental por el simple hecho enfrentarse a equipos de Brasil, que es su país de origen. De hecho, recordó que ya en el pasado ha tenido que hacerlo y siempre ha mantenido una postura profesional. Tal como debe de ser.

“No me cambia nada. Ya enfrentamos a equipos brasileños. El hecho de que haya nacido en Brasil, no me cambia nada. Es otro equipo que vamos a enfrentar, como siempre, con respeto”, expresó el director técnico del equipo auriazul.

Tuca Ferreti no parece preocupado por el enfrentamiento con el equipo brasileño (Foto: REUTERS/Mohammed Dabbous)

Lo importante para Ferreti es mantener el enfoque e ir por los objetivos que se ponen como equipo que, en este caso, por supuesto, es alcanzar la copa del Mundial de Clubes. “Ahora toca Palmeiras, pero que sea brasileño, chino, coreano, italiano o alemán... nosotros tomamos los partidos de la misma forma y mañana no será excepción”, dijo.

El pasado jueves, Tigres estuvo en cuartos de finales contra el equipo Ulsan Hyundai. El marcador final tuvo dos goles de André-Pierre Gignac y uno de Kim Kee-Hee, todos hechos durante el primer tiempo del encuentro que, de todos modos, aseguraron la victoria del equipo universitario y los llevará a su siguiente parada: el estadio Qatar Foundation para encarar a la cuadrilla dirigida por Abel Ferreira.

El enfrentamiento será al mediodía (hora centro de México) y será posible verlo en transmisiones de canales como Fox Sports.

André-Pierre Gignac fue quien aseguró el pase de su equipo a las semifinales (Foto: EFE/Miguel Sierra/Archivo)

De ganar el encuentro, Tigres será el primer finalista del evento futbolístico y tendrá de dos opciones para esta última batalla: el equipo del Cairo, Al-Ahly (”El Nacional” en español) o el FC Bayern München, de Alemania, por supuesto. El partido decisivo de dichos equipos ocurrirá el próximo 8 de febrero.

Una vez que se definan los finalistas del Mundial de Clubes, tendrán que chocar por última vez en el Qatar Foundation hasta el 11 de febrero. La disputa por el quinto lugar será 7 de febrero, mientras que el partido por el tercer lugar ocurrirá el 11 de febrero, previo a la final.

Tigres es el octavo equipo mexicano en participar en el Mundial de Clubes. En anteriores ediciones de la competición estuvo el Necaxa en el año 2000, luego el América en 2006, después Pachuca en 2007, Atlante en 2009, Rayados en 2011, Cruz Azul en 2014 y Chivas en 2018.

