Xolos se puede ir a dormir tranquilo por lo que hizo contra Atlético de San Luis, aseguró Pablo Guede

Pablo Guede, entrenador de Tijuana, reconoció que sus jugadores se fueron al vestidor cabizbajos por el empate de último minuto contra Atlético de San Luis. Sin embargo, señaló Xolos debería de ir a dormir tranquilo por la actitud que tuvieron en la cancha.

“Se los transmití recién a los jugadores que estaban cabizbajos. No tiene por qué estar cabizbajos porque cuando uno lo da todo en la cancha se puede ir a dormir tranquilo. Hoy todos los jugadores pueden dormir super tranquilos”, aseveró el argentino en conferencia de prensa.

El entrenador comentó que, a pesar del momento agridulce, su equipo mostró entereza durante los noventa minutos. Además, indicó que el empate fue mérito de los tuneros por el golazo de Felipe Gallegos en el último minuto del encuentro.

“Es verdad que íbamos ganando hasta el minuto 94, pero me quedo con todo lo positivo que hizo el equipo. Empezar perdiendo contra este rival, en este cancha, y darle vuelta al marcador es mucho más meritorio que el empate que fue exclusivamente del que pateó y la puso al lado del palo”, señaló.

El timonel sudamericano declaró que hay que felicitar al futbolista potosino por la excelsa jugador potosino. “El empate de ellos no fue de suerte porque Gallegos patea así cuatro veces al año y mete tres goles. La agarró de volea y le tocó; hay que felicitarlo”, mencionó.

“Fue un mérito de ellos. No fue falta del despeje, la realidad es que la agarró de 35 metros de volea con la zurda y la puso al lado del palo. Ante eso hay que felicitar a Gallegos que metió un golazo y hay que seguir. No hay más que eso”, agregó.

Guede apuntó que sus pupilos demostraron seguir su propuesta durante el primer tiempo, donde consiguieron darle la voltereta parcial al marcador. “A mi me gustaría jugar todos los partidos como el primer tiempo, pero muchas veces no se puede”, lamentó.

A su vez, reconoció que los de la frontera tuvieron un segundo tiempo con imprecisiones. “Ante el juego largo de ellos, con los cabeceadores que tiene, te terminan empujando. Lo meritorio es que Jona sacó una solo”, aseguró.

A pesar de ello, el director técnico anotó que no se basará en los errores para analizar el partido. Subrayó que el plantel mostró un buen funcionamiento a pesar del resultado de esta noche.

“No me voy a basar en los errores porque hicimos muchísimas cosas buenas. De qué sirve recalcar dos errores puntuales. No sirve de nada porque el equipo me brinda lo que brinda en el campo para ser positivo”, sentenció.

Por último, explicó que después verá de nuevo el juego para encontrar los errores que se cometieron. No obstante, reiteró que sus virtudes son más destacables de lo que fueron las pifias en el terreno de juego.

“Ya analizaré el partido y veré los errores porque siempre hay errores, pero hoy las virtudes, ante los jugadores que pusimos de inicio y el juego que desarrollamos en el primer tiempo, fueron muy superiores a los errores”, finalizó.

