Presentación de Andrés Ibargüen con Santos Laguna (Video: Cortesía)

Este jueves, Andrés Ibargüen fue presentado con Santos Laguna después de una polémica salida de América. Sin embargo, tres ex jugadores de las Águilas influenciaron al jugador colombiano para decidirse por el cuadro coahuilense.

El delantero contó que los mexicanos Oribe Peralta y Emilio Orrantia, así como el cafetalero Darwin Quintero, le comentaron que la institución lagunera era un buen lugar para seguir con su carrera. Vale recordar que estos tres elementos vistieron los colores verdiblancos.

“Por ahí tuve la oportunidad de conocer al Charal Orrantia y hablé un poco con él. Anteriormente tuve compañeros que estuvieron en Santos como Oribe (Peralta) y de Darwin (Quintero); me dijeron que si el día de mañana se daba la oportunidad, iba a estar muy a gusto”, comentó el jugador en conferencia de prensa.

Oribe Peralta y Darwin Quintero influenciaron a Andrés Ibargüen para fichar con Santos Laguna (Foto: Cuartoscuro)

Ibargüen señaló que también lo convenció el proyecto de que tiene la institución de La Comarca. Además, resaltó que el aliento afición de Santos que siempre motiva para seguir adelante en los partidos.

“Lo que me convenció fue el proyecto tan ambicioso que hay en esta institución. Es un equipo que siempre está peleando en los puestos de arriba. Tiene una hermosa afición que vive cada partido como una fiesta y que siempre está alentando desde el primer minutos”, mencionó.

A su vez, no quiso dar detalles de su polémica salida del club azulcrema. El extremo se limitó a agradecer al equipo de Coapa por el tiempo que estuvo con la institución y los títulos obtenidos.

Ibargüen señaló que también lo convenció el proyecto de que tiene la institución de La Comarca (Foto: Cortesía/ Club Santos)

“Los tres años fueron muy buenos, se ganaron cosas muy importantes. Nunca me manifesté hasta hoy en cuanto a mi salida, me intento mantener al margen y me enfoco en lo deportivo. Solo tengo palabras de agradecimiento con el Club América”, declaró el sudamericano.

Y es que el futbolista tuvo que salir por la puerta de atrás de América, por lo que llegó a Santos como jugador libre. Sin embargo, fue tajante con su opinión y determinó que ahora está enfocado en su nuevo equipo.

“Mis objetivos son claros: ganar en todo lo que compitamos, poder dar en el día a día mi máximo. A los hinchas les digo que van a ver un jugador que se va a entregar y que vamos a conseguir juntos todos los objetivos que nos tracemos”, finalizó.

Ibargüen no quiso dar detalles de su polémica salida del club azulcrema y se limitó a agradecer al equipo de Coapa (Foto: Miguel Sierra/ EFE)

Sus primeros minutos como Guerrero podrían ser el próximo sábado cuando visiten al Atlas en Guadalajara. El técnico Guillermo Almada no descartó que pueda debutar el fin de semana, pero adelantó que no hay nada decidido hasta este viernes cuando analicen su rendimiento más a detalle.

“Lo estamos evaluando. No queremos apresurarlo, no es ni mejor ni peor de lo que hacía en América; es distinta la metodología y eso lleva un tiempo de acoplarse. Estamos evaluando su parte física, su parte futbolísticas y, cuando lo pongamos en la cancha, queremos darle armas para que se pueda sentir bien”, apuntó el estratega uruguayo en la conferencia de prensa.

El partido entre los rojinegros y los verdiblancos será este sábado 6 de febrero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). La cancha será la del Estadio Jalisco y la transmisión televisiva estará a cargo de la cadena IZZI.

