Omar Fernández no ocultó su deseo por jugar en América o Tigres: “Son equipos grandes que pelean dos cosas importantes”

Omar Fernández, delantero del Puebla, no le cerró las puertas a jugar en América o en los Tigres de la UANL (Foto: Hilda Ríos/ EFE)

Omar Fernández, delantero del Puebla, no le cerró las puertas a jugar en América o en los Tigres de la UANL. Recordó que ambos equipos, año tras año, siempre buscan levantar títulos y eso llama la atención de los jugadores.

“Para un jugador sudamericano siempre va a ser motivante jugar en el América o en Tigres. Hoy en día son dos equipos grandes que pelean cosas importantes, que siempre están llamando la atención de todo el mundo”, comentó en conferencia de prensa.

Sin embargo, el colombiano aseguró que no está desesperado por salir del club camotero. Indicó que no se reprocha que no pudo ir a Cruz Azul, como sonó en el pasado mercado de fichajes, ya que siempre ha buscado ser un referente con su equipo.

El colombiano aseguró que no está desesperado por salir del club camotero (Foto: Cortesía/ Club Puebla)

“No pienso en eso. Hoy me debo al Puebla. No pienso en que ya me quiero o por qué no me fui al Cruz Azul; no me reprocho nada de eso. Si en algún momento se da, obviamente uno trabaja para mejorar en todos los aspectos y será bienvenido”, mencionó.

Y es que, desde que llegó a La Franja, Fernández ha sido un hombre importante para la creación del juego sin importar los diferentes directores técnicos que llegan a la institución. Señaló que siempre ha buscado dar la mejor versión de él y regresarle un poco de lo que le ha dado Puebla.

“Pasan los años y sigo ganando un puesto en la titular. A donde voy siempre trato de dar lo mejor de mi. Puede que me salgan bien las cosas o no como uno quiere, pero con las ganas de seguir mejorando y de darle todo el potencial al Puebla”, indicó.

Desde que llegó a La Franja, Fernández ha sido un hombre importante para la creación del juego (Foto: Cortesía/ Club Puebla)

El sudamericano insistió que está muy agradecido con los poblanos por la oportunidad que le dieron en el fútbol de primera división. “El Puebla me ha dado muchas cosas y me debo a él. Estoy muy agradecido con el equipo”, externó.

Sobre el partido contra las Águilas de Santiago Solari, el ariete explicó que el grupo está motivado por sacar la victoria en el Estadio Azteca. Recordó que en este torneo ya triunfaron en el Coloso de Santa Úrsula cuando vencieron a Cruz Azul hace unas semanas (1.0).

“Todo el equipo está muy motivado, queremos ir otra vez al Azteca y sacar otros tres puntos como ya lo hicimos fechas anteriores. El grupo se está terminado de recuperar, pero está mentalmente muy fuerte para lo que se viene”, declaró.

El ariete explicó que el grupo está motivado por sacar la victoria en el Estadio Azteca (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

Apuntó que los capitalinos no se detendrán para defender su casa, por lo que tendrán que buscar contrarrestar sus movimientos en ataque y aprovechar las oportunidades en la ofensiva. “En todos los partidos hemos tenido oportunidades de gol, pero nos ha faltado la contundencia”, detalló.

“Nos hemos planteado a todos los equipos cara a cara y contra América no va a ser la excepción. Vamos a tratar de seguir jugando bien. Obviamente tenemos que marcar goles, es la tarea pendiente que tenemos”, finalizó.

El encuentro entre azulcremas y camoteros será el próximo sábado 6 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La cancha será la del Coloso de Santa Úrsula y la transmisión televisiva estará a cargo de la cadena TUDN.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Oribe Peralta y Darwin Quintero influenciaron a Andrés Ibargüen para fichar con Santos Laguna

Concachampions tendrá nuevo formato para 2023: regresa la fase de grupos y la final será a un partido

Tigres derrotó al Ulsan Hyundai en el Mundial de Clubes con voltereta y doblete de Gignac

Miguel Herrera firma acuerdo para saldar deuda fiscal por 1.6 millones de pesos