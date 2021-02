Jesús Corona no descartó salir de Cruz Azul pese a deseo de seguir defendiendo el arco celeste

José de Jesús Corona aseguró que desea quedarse con los cementeros, pero recordó que no es una decisión que él pueda tomar (Foto: Henry Romero/ Reuters)

José de Jesús Corona, a pesar de las críticas, ha sido uno de los mejores porteros en la historia de Cruz Azul. Sin embargo, su prolijo paso por La Máquina podría terminar en la próxima temporada, ya que no ha renovado contrato.

El medallista olímpico aseguró que desea quedarse con los cementeros, pero recordó que no es una decisión que él pueda tomar. Esto porque la nueva directiva, que está encabezada por el nuevo grupo que se apoderó de la Cooperativa La Cruz Azul, no ha tenido acercamientos.

“Desde luego que me gustaría mantenerme en Cruz Azul, es algo que tengo muy claro, pero no depende ya de mí. Hasta el momento no ha habido acercamientos por parte de la directiva, simplemente estoy tranquilo”, comentó en una entrevista con TUDN.

A pesar de que expresó su deseo de seguir defendiendo los colores celestes, Corona no le cerró las puertas a un cambio (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

A pesar de que expresó su deseo de seguir defendiendo los colores celestes, Corona no le cerró las puertas a un cambio. Aseveró que quiere continuar con su carrera, a pesar de que hace poco cumplió 40 años.

“Sé qué tengo que hacer mi trabajo, buscar mantener un buen nivel futbolístico y no sé si siga aquí en Cruz Azul o no. Si sigo qué bueno, la verdad estaría muy orgulloso y muy agradecido, si no buscaremos nuevos aires, nuevas oportunidades, pero de qué me quiero seguir manteniendo activo eso lo tengo claro”, declaró.

Vale recordar que Corona llegó a Cruz Azul en el torneo Apertura 2009. Desde entonces, el mexicano no ha dejado la titularidad de la portería, aunque en la banca cementera ha habido porteros de calidad como Yosgart Gutiérrez y Óscar “Conejo” Pérez.

Desde entonces, el mexicano no ha dejado la titularidad de la portería, aunque en la banca cementera ha habido porteros de calidad (Foto: Instagrm/ @jjesuscorona01)

Con el experimentado arquero, la institución de La Noria ha conseguido varios títulos. En su vitrina están dos Copas MX, una Supercopa MX, una Liga de Campeones de la Concacaf, así como un cuarto lugar en el Mundial de Clubes.

Sin embargo, hay un trofeo que no han conseguido: el título de la Liga MX. Desde hace 23 años, mucho antes de que el oriundo de Guadalajara llegara al club, La Máquina no ha podido festejar al final de la temporada con la tan ansiada novena estrella parchada en sus uniformes.

El tan ansiado campeonato es uno de los deseos de Corona. En otra entrevista aseguró que todos los días se levanta pensando en culminar la campaña con el título que le regrese la tranquilidad a los aficionados cruzazulinos.

En su vitrina están dos Copas MX, una Supercopa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf (Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

“Obviamente lo que queremos desde hace años, algo importantísimo sería conseguir un título con esta institución. Día con día me levanto pensando en ello, me preparo ya sea a una o doble sesión, buscando mejorar para poderlo conseguir”, declaró en una charla con TV Azteca.

Mientras tanto, los capitalinos tendrán que seguir buscando puntos en el torneo para acercarse a la meta desde hace más de dos décadas. Su próximo rival será Necaxa, que ha tenido un gran arranque del semestre con dos victorias, un empate y una derrota.

El partido entre los hidrocálidos y cementeros será el próximo viernes 5 de febrero a las 21:30 horas (tiempo del centro de México). La cancha será la del Estadio Victoria y la transmisión televisiva estará a cargo de las cadenas TV Azteca y TUDN.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Arturo Brizio le contestó a Adalid Maganda: “Me tiene sin cuidado si acude a FIFA; no vamos a ceder a chantajes”

Atlas será un rival complicado para Santos a pesar de ser el último de la tabla, advirtió Fernando Gorriarán

“Si le ganas a Chivas o Morelia, solo son tres puntos”: Campbell minimiza grandeza del Rebaño

América está cautivado por los entrenamientos al “estilo europeo” de Santiago Solari