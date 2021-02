“Lo veo más fracasado”: tunde Álvaro Morales a Ricardo Peláez por el mal paso con Chivas

(Foto: ESPN/Cuartoscuro)

Las Chivas de Guadalajara atraviesan por un muy mal momento en el torneo Guardianes 2021, pues no han ganado un solo partido en cuatro jornadas. Esto ha sido aprovechado por el comentarista deportivo Álvaro Morales, quien ha señalado la mala gestión de Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño Sagrado, así como un problema al interior del vestidor con Victor Manuel Vucetich.

A causa de esta situación y del estrés que podría estar provocando este periodo en el directivo, el conductor en la cadena ESPN hizo comentarios irónicos acerca de su aspecto durante una intervención en uno de los programas. “A Peláez ya se le ven los 60 años, cada vez lo veo más acabado, más fracasado”, sentenció.

En ese sentido, Morales se burló de las explicaciones que ha dado acerca de los malos resultados de las Chivas, pues en una entrevista radiofónica con el periodista Heriberto Murrieta, Peláez señaló que la responsabilidad del club es, “por lo menos”, ubicarse entre los 12 primeros puestos de la tabla general para después buscar el repechaje a la liguilla.

“¿Qué ha pasado con el Peláez del América? Éste es el Peláez de las Chivas”, dijo en tono de burla, pues durante la entrevista, el directivo se mostró conformista ante los resultados. “Hemos tenido un pésimo inicio”, comentó el ex futbolista, “pero no puedo hablarte de una crisis, denos chance de hacer el balance al final del torneo”.

(Foto: Hilda Ríos/EFE)

Durante esa oportunidad, Peláez dijo que no hay pretextos para la situación por la que atraviesa el club rojiblanco, pues si bien ha habido lesiones, así como contagios de COVID-19, se dieron el tiempo para descansar y realizar una pretemporada de cara al torno. No obstante, aceptó que “eso a la gente no le interesa, quiere resultados y no se los hemos dado”.

Si bien Morales ha sido crítico de las Chivas del Guadalajara desde hace un tiempo, tras la derrota contra los Bravos de Juárez en la última jornada, el comentarista señaló que existe un conflicto de dos bandos al interior del plantel, además de que no entienden las instrucciones del director técnico.

De acuerdo con el también conductor, los grupos en el club rojiblanco son el de los “disciplinados” y “quienes llevan la fiesta por fuera”. Sin embargo, ambos han llegado a la conclusión que no saben qué quiere el llamado Rey Midas del fútbol mexicano de ellos en la cancha.

(Foto: Cortesía/Club Guadalajara)

“Los jugadores se quejan de que no comprenden las indicaciones del técnico en los entrenamientos y que la relación no fluye y no es la mejor”, señaló hace unos días. Esta situación habría generado que el trabajo del entrenador esté en vilo si llega a perder el siguiente partido en contra de León, que es el actual campeón del balompié nacional.

Ante este tipo de declaraciones sobre la permanencia de Vucetich, Peláez dijo que ni siquiera le ha pasado por la cabeza prescindir de los servicios del estratega, pues tiene confianza en su experiencia y en los títulos que ha ganado.

Asimismo, descartó que existe algún tipo de conflicto entre los jugadores y el director técnico. “No sucedió nada en el vestidor, hay diálogo, exigencia en todos los sentidos, pero en ningún momento ha habido problema. Somos conscientes, vamos a encarar la situación para darle vuelta lo más pronto posible”, concluyó.

Aunque Miguel “Piojo” Herrera ha sonado como un posible sustituto de Vucetich en el banquillo de las Chivas, este ha descartado la posibilidad e incluso el propio Álvaro Morales le envió una advertencia para que no lo hiciera.

