El arma secreta que utilizó Dustin Poirier y que sorprendió a Conor Mcgregor ni bien entró al octágono

El contundente triunfo de Dustin Poirier sobre Conor McGregor sigue dando de qué hablar, después de que saliera a la luz la incidencia que tuvo un nuevo protagonista en la victoria del estadounidense.

A medida que pasó el tiempo, desde aquella derrota contra el irlandés en 2014, The Diamond comenzó a escalar alto en el mundo de la UFC. Sin embargo, fue después de caer ante Michael Jhonson en 2016 cuando pegó el salto definitivo, encadenado cinco victorias consecutivas y una pelea sin definir en la competencia.

Es que a partir de allí el nombre de Thiago Alves entró en escena, algo de lo que al parecer The Notorious no estaba al tanto y que se enteró una vez que ingresó al octágono: miró hacia la esquina del norteamericano y vio al ex peleador brasileño.

Thiago Alves se retiró en 2019 con un historial de 23 victorias y 15 derrotas

Dustin Poirier acabó con Conor McGregor en el segundo asalto, después de conectarle una fuerte patada a la pantorrilla y terminarlo con una ola de golpes de puño. Sin embargo, fueron esos golpes en las extremidades inferiores los que le permitieron ganar el combate.

“Las patadas acumuladas, seguro”, reconoció el de Dublín en rueda de prensa cuando se le consultó sobre lo que creía que había sido determinante en el enfrentamiento. “Lo supe cuando vi que tenía a Thiago Alves en su esquina. Supe lo que se avecinaba. Sabía que iba a intentar las patadas bajas”, agregó.

“Él (Por Alves) también ha tenido experiencia en lanzar esas patadas bajas antes, así que es la primera vez que lo experimento. Una de ellas se hundió temprano en mí y desde la esquina Thiago dijo: ‘Eso fue bueno’. Él se metió en mi cabeza”, reconoció sobre el ex luchador que se retiró en 2019 con un historial de 23 victorias y 15 derrotas.

Thiago Alves habla sobre Dustin Poirier

Y eso fue lo que intentó Poirier durante los dos asaltos: anular los ataques del irlandés y contraatacar a sus pantorrillas. “He estado pateando lo suficiente, y cuando aterrizas con la parte superior de la espinilla justo debajo de la rodilla y la giras en la dirección correcta, es tan pesada y duele mucho, especialmente en una pantorrilla”, explicó el estadounidense sobre el arma secreta que utilizó para llevarse la victoria.

Finalmente, y para reiterar el hincapié que se hizo en este tipo de entrenamientos, fue el propio Alves el que lo reveló en su cuenta de Instagram con un video en el que se los veía entrenando.

“He estado trabajando con DP desde su pelea con Pettis en 2017 hasta ahora. ‘The Dream Team’ ha estado invicto. Lo dije una vez y lo diré de nuevo, nadie hace violencia mejor que Poirier dentro de ese octágono. El campeón de peso ligero sin corona del mundo, damas y caballeros”, sentenció.

