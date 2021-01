Braian Romero, de descartado en Independiente a uno de los máximos goleadores en la historia de la Sudamericana en el título de Defensa

Declaraciones de Braian Romero

Hace tan solo cuatro meses, Braian Romero atravesaba momentos de profunda incertidumbre. Desde Independiente le habían comunicado que no lo iban a tener en cuenta, razón por la que se vio obligado a buscar un nuevo club. Fue en ese momento cuando Defensa y Justicia apareció en su camino para darle una nueva oportunidad en el fútbol. Este sábado, el delantero confirmó que mudarse a Florencio Varela fue una gran decisión: se consagró campeón de la Copa Sudamericana y se alzó como máximo goleador del certamen, con diez anotaciones.

“Tengo un millón de cosas en la cabeza. Hoy estaba pensando en la habitación que en plena pandemia me tocó que no me tengan en cuenta (en Independiente). Me llamaron y me dijeron que no me iban a tener en cuenta. Fue un golpe duro, tuve que buscar club, que elegir. Estoy feliz por lo que elegí, hoy dio sus frutos, sabía que este era el club y estoy feliz por la decisión”, dijo el delantero, autor del segundo tanto en la victoria por 3-0, una vez terminada la final en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Romero, que había llegado al Rojo en 2018 luego de un paso por Argentinos Juniors, fue cedido a préstamo a Defensa y Justicia en septiembre del año pasado hasta el 31 de diciembre de 2021 a cambio de 100 mil dólares. En la actualidad sigue teniendo contrato vigente con la entidad de Avellaneda hasta diciembre de 2022.

Braian Romero, goleador de la Copa Sudamericana 2020 (REUTERS/Marcelo Endelli)

Independiente posee el 100% de los derechos federativos y el 80% de los derechos económicos del jugador de 29 años. En caso de querer comprarlo, el Halcón deberá desembolsar 1 millón de dólares por el 50% o 2 millones de dólares por el 100% del pase.

Hernán Crespo fue clave para revitalizar a Romero y el propio jugador así lo reconoció: “Fue muy importante, es la primera vez que me dan tanta continuidad de 9. Eso es virtud de Hernán porque el equipo juega alrededor mío y yo puedo tener varias opciones de gol. Esto es un equipo y por eso (hago) tantos goles”.

No ser tenido en cuenta en Independiente no fue lo más difícil que le tocó atravesar en su carrera. En 2012, cuando jugaba en Acassuso, empezó a tener serios dolores y los médicos le diagnosticaron una seria enfermedad: artritis. Esa condición le impedía hasta caminar y amenazaba con terminar con su carrera como futbolista. Sin embargo, el atacante pudo salir adelante con los tratamientos médicos

“Estuve un año parado y el doctor me dijo que no iba a poder jugar más al fútbol. Estuve sin caminar, con graves dolores en el ciático y también me detectaron artritis. En mi cabeza estaba muerto, porque estaba perdiendo lo que más amo”, contó en una entrevista que dio hace algunos años al sitio Toda Pasión.

Este sábado, Romero escribió su nombre entre los goleadores históricos de la Copa Sudamericana. Solo el chileno Eduardo Vargas logró marcar 11 goles en una misma edición del certamen (2011). El delantero de Defensa y Justicia firmó 10, la misma cantidad que había logrado otro chileno, Humberto Suazo, en 2006. Además, el futbolista surgido de Acassuso y con pasos por Colón, Argentinos Juniors y Atlético Paranaense de Brasil, se quedó con el premio al MVP (mejor jugador) de la final.

