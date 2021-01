“Tal vez podríamos haberlo hecho mejor con Lozano por fuera”: Gattuso tras la goleada del Napoli

EFE/EPA/CIRO FUSCO/Archivo

El internacional mexicano Hirving Lozano firmó un gol este domingo en la goleada 6-0 de su equipo, el Nápoles, al Fiorentina, en la decimoctava jornada de la Serie A italiana.

Lozano alcanzó las ocho dianas en esta temporada liguera y anotó, en el minuto 38, el momentáneo 3-0 al aprovechar una espectacular jugada personal de Lorenzo Insigne por la banda izquierda.

El mexicano, cada vez más decisivo en los equilibrios del técnico Gennaro Gattuso, contribuyó en la cómoda goleada del Nápoles, completada por un doblete de Insigne y las dianas del alemán Diego Demme, el polaco Piotr Zielinski y Matteo Politano.

Sin embargo, la goleada no dejó satisfecho al estratega azzurro, quién está consiente de que su equipo pudo haberlo hecho mejor, sobre todo Hirving Lozano, quien de haber jugado en otra posición, según él, se pudo haber visto otro volumen de juego de acuerdo al técnico.

“Estoy satisfecho con la forma en que el equipo interpretó el juego. Vi mentalidad, fuerza y sacrificio. A pesar del gran resultado, nos arriesgamos y pusimos de nuevo a la Fiorentina en el juego en un par de ocasiones”, indicó el estratega tras el partido en Nápoles. “Venimos de tres resultados positivos entre el campeonato y la copa pero sabemos que nos quedan puntos en el camino. Esto debe darnos el empujón para recuperarnos”.

“Hoy hicimos algo diferente, vi un gran orden. Tal vez podríamos haberlo hecho mejor con Lozano por fuera, rompimos la línea de los laterales, pero eso fue lo único que no me gustó. Es cierto que creamos pero con Udinese y Empoli no me gustaron desde el punto de vista defensivo”, añadió el estratega.

El equipo sureño, rival del Granada en los dieciseisavos de final de la Liga Europa, alcanzó momentáneamente la tercera posición liguera, a seis puntos de distancia del líder Milán, que jugará este lunes en el campo del Cagliari.

Todo ello, cuando faltan tres días para la Supercopa italiana que el Nápoles se jugará este miércoles en el Mapei Stadium de Reggio Emilia contra el Juventus.

Lorenzo Insigne , el capitán del Napoli, firmó un doblete y asistió en otros dos goles dentro de una fulminante actuación en el primer tiempo que condujo el domingo al Napoli a vapulear 6-0 a la Fiorentina y situarse dentro de los primeros cuatro de la Serie A.

Napoli se ubicó en el tercer puesto, tres puntos detrás del Inter de Milán y a seis del líder Milán.

Los equipos tenían partidos pendientes este fin de semana. El Inter recibe más tarde a la Juventus, campeón de la liga italiana en las últimas nueve ediciones.

Si Antonio Conte derrota a su ex equipo, el Inter quedaría en la cima por mejor mejor diferencia de goles previo a la visita del Milan a Cagliari el lunes.

En Nápoles, los dirigidos por Gennaro Gattuso arrasaron de entrada, con Insigne abriendo el marcador a los cinco minutos.

Fiorentina generó ocasiones y remeció el travesaño, pero Napoli no perdonó en las suyas.

Diego Demme aumentó la diferencia de Napoli a los 36 tras un contragolpe e Insigne habilitó al mexicano Hirving Lozano para el tercero tres minutos después. El partido quedó liquidado cuando Piotr Zieliński añadió otro gol al filo del descanso.

Insigne duplicó su cuenta personal al convertir un penal en la segunda partido, después Tiémoué Bakayoko fue derribado por el volante Gaetano Castrovilli.

El suplente Matteo Politano coronó una victoria sin paliativos del Napoli al remecer las redes en el último minuto.

