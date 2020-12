105 triples consecutivos en cinco minutos: la increíble marca que logró Stephen Curry

Stephen Curry metió 105 triples seguidos

La precisión de Stephen Curry en los triples no es ninguna novedad. Sin embargo, el jugador de Golden State Warriors nunca deja de sorprender. En las últimas horas se viralizó un video en el cual se lo ve encestando 105 tiros de tres puntos de manera consecutiva. La secuencia, que dura poco más de cinco minutos, generó gran fervor entre los fanáticos del básquet.

Las imágenes, capturadas en la práctica previa al duelo de este sábado en la casa de Chicago Bulls, muestran a Curry encestando y una otra vez. Quien cuenta los tiros es el asistente Bruce Fraser, quien suele colaborar con el base de 32 años en este tipo de entrenamientos. El jugador logra encadenar 105 triples seguidos y, cuando finalmente falla, se da vuelta y lanza un grito de desahogo que se mezcla con una gran sonrisa.

Según la prensa especializada, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, se enteró de la proeza de Curry una vez que terminó la jornada de trabajos. “Pienso que su récord anterior era de 77. Esto fue una locura. No sé si siga existiendo el libro Guinness de Récords. Era uno de mis libros favoritos cuando era un jovencito. Si sigue existiendo, esto debería quedar en el libro, porque aparentemente tenemos evidencias”, comentó el coach.

La hazaña de Curry generó fervor entre sus fanáticos, pero también entre quienes trabajan con él de manera cotidiana. “Fue increíble. Ciento cinco triples seguidos. Yo sabía que ya era algo especial conseguir unos 30. Simplemente asombroso”, destacó el asistente Fraser. Su compañero Draymond Green, que no estuvo en la cancha para atestiguar esos impresionantes cinco minutos, señaló: “No tengo duda alguna de que lo hizo. No necesito mirar un video para ver cómo entraron los balones en la cesta ni nada así. Como siempre he comentado, creo que él es el mejor disparador que haya jugado este deporte”.

Curry está a un solo tiro de lograr su triple 2500 en la NBA (Nick Monroe/Handout Photo-USA TODAY Sports)

Este ejercicio desde la línea de fondo fue la antesala de un partido en el cual buscará anotar el triple número 2500 de su carrera, alcanzando así a Ray Allen y Reggie Miller como los únicos que han logrado ese hito. El nacido en Ohio está a solo un lanzamiento de llegar a esa cifra.

Antes de comenzar la presente temporada de la NBA, en la cual Golden State acumula dos derrotas consecutivas, Curry reveló que quiere jugar en la liga más importante del mundo hasta los 40 años y que desea retirarse con la camiseta de los Warriors. Es por eso que ha iniciado las negociaciones con el equipo para firmar una extensión de contrato. El dos veces MVP de la NBA firmó una extensión de contrato de 201 millones de dólares por cinco años en julio de 2017 que en ese momento era la más alta, hasta que James Harden lo superó con una extensión de 228 millones de dólares con los Rockets.

El base de 32 años está disputando su 12da temporada en la NBA y aspira a jugar 16 años en la liga, tal como lo hizo su padre, Dell.

