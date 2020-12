Sergio Hernández hizo una profunda reflexión luego de decirles a sus jugadores que “parecen unas nenas”

La reflexión del Oveja Hernández

La decisión de Sergio Hernández de tomar la palabra para hacer una declaración pública por fuera del listado de preguntas sorprendió. En el inicio de su conferencia de prensa como entrenador del Casademont Zaragoza de la Liga ACB de España, el argentino pidió unos minutos para hablar de de una cuestión que le pareció que merecía una explicación de su parte. Con sinceridad y tono reflexivo, el ex coach de la selección argentina dejó algunos conceptos interesantes sobre las cuestiones del género y el deporte.

“Parecemos unas nenas”, les había dicho el Oveja a sus dirigidos durante el tiempo muerto de su último partido. “A veces hay cosas que no aclares que oscurece, dicen... pero hay cosas que sí me gusta aclarar”, comenzó diciendo ante la prensa, y luego señaló: “Es un momento importante en la sociedad mundial este tema de tener cuidado en el uso de la palabras para no colaborar con quienes sí hacen problemas con la división de géneros o de clases o de razas o de lo que sea”.

“Nosotros, entrenadores o personas públicas, tenemos que tener mucho cuidado en eso. No pido disculpas ni hago un mundo de esto: simplemente no está bien”, recalcó el entrenador respecto de ese comentario en el cual se podría asociar el “jugar como unas nenas” a una falta de fuerza o de habilidad.

Hernández aseguró que lo que dijo “no tiene nada que ver con una cuestión de género ni nada con el estilo” y asumió su responsabilidad en el marco de su propio proceso de deconstrucción respecto de ciertos conceptos que hoy son puestos en revisión. “Tengo 57 años y a lo mejor me quedan cosas todavía que hay que limpiar del todo. Mi cabeza no piensa así, es una expresión del momento”, explicó.

“Quería aclararlo por las dudas de que pueda llegar a confundir o que pueda parecer que yo me hago el tonto con este tema, que yo realmente pienso que las nenas no pueden hacer cosas que sí los nenes o que los nenes no pueden hacer cosas que sí las nenas. Me parece que es una discusión en la que ya la sociedad maduró y no entramos tanto, pero por las dudas aclaro”, finalizó.

Sergio Hernández asumió en Casademont Zaragoza hace poco más de un mes (EFE/Javier Cebollada)

Cabe destacar que Hernández es un promotor del básquet femenino y que tiempo atrás dijo en diálogo con UcU Web Radio: “Necesitamos más clubes que hagan trabajos serios en el básquet femenino. Hay que hacer más grande la pirámide para tener más chicos jugando. Las chicas deberían tener el mismo trato que los chicos, así debe ser y eso está haciendo la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB). No se puede pretender tener una Selección que compita a nivel mundial si tenemos pocas jugadoras. Los clubes tienen que abrir sus puertas, es una actividad que interesa“.

En noviembre de este año, hace poco más de un mes, Sergio Hernández dejó de ser el entrenador de la selección argentina de básquet. El entrenador decidió continuar su carrera de entrenador en una de las mejores ligas de Europa al asumir como DT del Zaragoza de la ACB de España hasta el final de la temporada 2020/2021.

