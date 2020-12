La venezolana Yulimar Rojas ganó el premio a la mejor Atleta Mundial del 2020 por el World Athletics

La venezolana Yulimar Rojas celebrando tras ganar el oro de triple salto en el Mundial de atletismo en Doha

Yulimar Rojas, campeona mundial de salto triple, se convirtió este sábado en la primera venezolana y tercera latinoamericana en ganar el premio Atleta del Año, un galardón otorgado por World Athletics.

“Como ya han podido ver soy la mejor atleta del mundo 2020. Qué felicidad, no me lo esperaba”, expresó Rojas.

“Me han dejado impactada, no puedo creerlo. Bueno imagínate, no tengo palabras. Estoy un poco sorprendida. Me veía entre las candidatas por lo que habíamos hecho en el año, pero no para ganar”, agregó.

Rojas, de 25 años, tuvo un 2020 positivo porque cerró con la mejor marca mundial con un salto de 14,71 metros. El mejor salto que ha dado la venezolana fue de 15,43.

Yulimar Rojas en el World Athletics Championships - Doha 2019

La venezolana es una de las fuertes candidatas para ganar una presea dorada en los Juegos Olímpicos, y con cada competencia que compite sigue agrandando su nombre.

La pupila del cubano Iván Pedroso es la bicampeona mundial al aire libre en Doha y en pista cubierta en Portland y Birmingham.

Rojas le ganó la competencia a la holandesa Sifan Hassan, la etíope Letesenbet Gidey, la keniana Peres Jepchirchir y la jamaicana Elaine Thompson.

“Ya me sentía ganadora al estar nominada entre otras atletas excepcionales eso es maravilloso, pero conseguir el premio, es algo que realmente me emociona”, agregó Yulimar Rojas.

“Las nominadas que estaban son atletas muy fuertes. Sé que he tenido un buen año de resultados a pesar de la pandemia, pero no me lo esperaba hasta este punto. Estar entre las nominadas, con atletas excepcionales, era ya maravilloso”, comentó.

Yulimar Rojas en el Diamond League, Monaco

“Esto significa mucho para mí y para todos los que trabajan conmigo, para los que día a día hacen vida a Yulimar, que son fuerza, mnotivación, ganas de triunfar y de dar lo mejor de mí. Ser la mejor atleta es un plus más, una motivación para 2021, un año bastante bonito en el que tengo muchas expectativas”, apuntó.

“Esto da mucha motivación, mucha fuerza para seguir mi camino deportivo. Los sueños se hacen realidad y era un sueño ser la mejor atleta del mundo y entrar en ese libro de leyendas del deporte mundial. Me hace muy feliz”, quien agradeció a los votantes así como a su entrenador, representante, familia y gente que la rodea diariamente.

Junto Rojas figuran en la lista las neerlandesas Femke Bol y Sifan Hassan, las etíopes Letesenbet Gidey y Ababel Yeshaneh, las kenianas Peres Jepchirchir, Faith Kipyegon y Hellen Obiri, la británica Laura Muir y la jamaicana Elaine Thompson-Herah.

La actual recordwoman en pista cubierta de triple salto, la venezolana Yulimar Rojas

La venezolana releva en el palmarés a la estadounidense Dalilah Muhammad.

El World Athletics es el órgano principal del atletismo a nivel mundial. Se encarga de la estandarización de métodos para medir el tiempo en las pruebas cronometradas, el mantenimiento y reconocimiento de récords del mundo de atletismo en sus distintas categorías, y la celebración de diferentes competiciones, entre las que destaca el Campeonato Mundial de Atletismo.

El premio Atleta del año es una distinción otorgada por la organización a los atletas con mejor desempeño en una temporada tanto en rama masculina como femenina. Son elegidos en forma conjunta por la misma World Athleics y la International Athletic Foundation.

