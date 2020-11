“También eres responsable del fracaso”: la afición de Monterrey se lanzó contra Duilio Davino luego de hablar del futuro de Mohamed

Duilio Davino, presidente de Monterrey, comentó que le preocupaba la comunicación que tuvo el Inter con Pizarro. Lo cual derivó en una demanda (Foto: Twitter @dlptlv)

La derrota del Club de Fútbol Monterrey ante el Puebla en el partido de repechaje para entrar a la liguilla ha significado un cambio de panorama para los jugadores y los directivos del equipo regiomontano.

Duilio Davino, presidente del club, informó a través de una conferencia de prensa, que se encuentra decepcionado y triste por el resultado del partido y que en los próximos días analizarán la labor de Antonio Mohamed como director técnico y decidirán si permanece en su puesto o será cesado.

Los fanáticos reaccionaron con indignación ante sus declaraciones al considerarlas muy poco firmes y contundentes como para solucionar los graves problemas de desempeño del club.

Duilio Davino inició la conferencia de prensa informando su inconformidad con el rendimiento del equipo en La Liga MX en la presente temporada e informó que se analizará el trabajo de Antonio Mohamed, para decidir si debe continuar en el equipo. En sus propias palabras:

“Bueno, hace apenas 14 horas que terminó el partido y la continuidad de Tony vamos a discutirla y a analizarla en los próximos días, para tomar una decisión que sea lo mejor para el club y, bueno, por supuesto que el semestre en liga no fue lo que esperábamos; estamos decepcionados, tristes, no es donde el club merece estar, pero esto nos compromete para, nuevamente, levantarnos, dar la cara e intentar poner al club donde debe”.

El entrenador de Monterrey, Antonio Mohamed, durante un partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano entre los Tuzos del Pachuca y Rayados de Monterrey, en el estadio Hidalgo de la Ciudad de Pachuca (México). EFE/ David Martínez Pelcastre/Archivo

Aunque no hay un tiempo definido para tomar la mencionada decisión el Presidente del Monterrey comentó que espera que se tome considerablemente pronto. “No, la realidad es que no hay un tiempo definido como tal, pero sí tiene que ser lo antes posible para poder planearlo, lo mejor hacia delante. Así que, la decisión será tomada cuando terminemos de analizar bien el trabajo que hemos estado realizando internamente del cuerpo técnico y también de cada uno de los jugadores”.

Ante estas declaraciones, fanáticos de los Rayados, furiosos y decepcionados, reaccionaron con inconformidad e indignación. En Twitter, los mensajes de desaprobación ante la falta de acciones contundentes por parte del presidente del equipo para remediar la situación del club fueron muy habituales.

KSGG criticó con dureza la ya mencionada declaración con las siguientes palabras: “La conferencia de @Duilio Davino es justamente lo mismo que Hugo González en la portería. Como que no sabe si or o no ir por el balón, cuando está obligado a ir por él y atajarlo. Davino tiene que hacer el ajuste, pero también tiene el síndrome manos guangas”.

Twitter Dulio Davino (Foto: Twitter)

El usuario con el nombre de cuenta 100 Rayado comentó “No hay nada que analizar @DuilioDavino el turco se tiene que ir ya no da mas no se tiene ni una idea de juego no se clasifico a la liguilla que pi**** vergüenza es un fracaso necesitamos sangre nueva”.

Otro usuario con el nombre de cuenta El Vecino realizó un ejercicio de catarsis en su cuenta de Twitter ante la desesperación provocada por los malos resultados de los rayados en la presente temporada: “Oye @DuilioDavino tú también eres responsable del fracaso no te hagas pen****. Por eso ch**** a tu madre cul***, has hecho con tus estú***** decisiones que el equipo de mis amores de pena ajena y vergüenza”.

Edgar Malacara matizó las experiencias pasadas con el siguiente juicio: ”Una decisión así no se hace de manera emocional, no se toma en caliente, enojado, No se toma por un mal partido. Se debe analizar toda la temporada, estadísticas, estilo y forma de juego, y lo más importante… el proyecto a largo plazo ¿Quién es el ideal? No es decir ‘Fuera todos!’ y correr a todos a lo bruto. Hay que analizar las opciones reales que pueden venir al club. No soy pro-Mohamed, pero si me van a traer a otro Diego Alonso… mejor así me quedo”.

No sólo va a ser evaluado el trabajo del director técnico. Se realizará una evaluación interna del trabajo de cada uno de los miembros del equipo, tanto del lado de los jugadores, como en el de los directivos. “Además de todo lo que hemos venido planeando en las últimas semanas internamente para ver como poder tener a un mejor equipo, pues será obviamente revisar el rendimiento de cada uno de los jugadores y tomar una decisión. Así que va una de la mano con la otra. Hay que analizar bien las cosas y tomarlas las mejores decisiones para la institución”.

Ante increpaciones de periodistas sobre la fuerte disconformidad de la afición de los rayados con sus jugadores y directivos, Duilio Davino comentó está consciente con el descontento entre los fanáticos y que realizará un profundo ejercicio de autocrítica para solucionar los problemas del club y regresar al siguiente torneo con un mejor desempeño.

Cerró la conferencia de prensa con un mensaje de agradecimiento a los entusiastas del equipo y un reconocimiento a su labor en el buen rendimiento del mismo. En sus palabras: “a la gente decirle que, por supuesto que la escuchamos, que la sentimos, que entendemos su decepción, la compartimos y también la extrañamos. Yo creo que este deporte es mucho más bonito con gente y más con nuestra gente, entonces esperemos que pronto puedan estar con nosotros. Nos hemos dado cuenta sin duda que este equipo sin su afición pues es otro equipo; entonces tenemos que primero entender que hoy no puede haber público y después extrañamos mucho que la gente regrese al estadio”.

