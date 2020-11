Por qué México sufrió tanto en el primer tiempo contra Japón

Luis Romo y Orbelín Pineda (Foto: Twitter/ @miseleccionmxEN)

La Selección Mexicana mostró una vez más en su último partido contra Japón cuál es su flanco débil: los equipos rápidos y dinámicos.

El 2020, con todo y sus puntos en contra, le ha dejado un mayor aprendizaje al equipo tricolor al permitirle medirse en nuevas latitudes contra otras selecciones con estilos de juegos diferentes y ajenas a su zona de confort. Los equipos asiáticos son garantía de competitividad y un estilo de juego dinámico.

“Son equipos muy rápidos, que tienen reconversiones, sobre todo ofensivas, a mucha velocidad. Ese futbol es muy distinto, quizá, a un futbol europeo que es más estructurado. No tienen nada que ver con la intensidad, sino con el estilo de juego que es un desdoble rápido, son equipos muy rápidos en sus transiciones”, dijo Raúl Gutiérrez, técnico campeón con México Sub 17, al Economista.

Para el entrenador ha sido un acierto que México haya podido aprovechar las fechas FIFA jugando contra equipos de fuera de CONCACAF que “sin duda le van a dejar un margen de aprendizaje mayor”

Gerardo “Tata” Martino, técnico de la Selección Mexicana, admitió que el primer tiempo del partido contra Japón ha sido el peor de toda su gestión.

“Jugamos los peores 20 minutos desde que yo dirijo”, comentó en conferencia de prensa.

El timonel argentino apuntó que, para darle la vuelta a la situación, tuvo que echar mano de las estrategias de dos de los equipos más importantes en la Liga MX. Explicó que utilizó la estrategia del uruguayo Robert Dante Siboldi y Miguel Herrera, técnicos de Cruz Azul y América respectivamente.

“Recurrimos a una situación que nunca habíamos hecho, jugar con una doble contención porque necesitábamos músculo, más presión y lo hicimos con Edson y Romo. De alguna manera recreamos un Edson-Guido en América y recreamos Romo-Baca en Cruz Azul, entonces cuando uno tenía que romper al frente lo hacía bien y empezamos a ser mejores”, detalló.

Martino sabe que el equipo crea varias oportunidades de gol, saca provecho del trabajo de desmarques o movimientos de ruptura para dejar a elementos importantes como Lozano o Jiménez o alguno más de cara al gol, pero eso no es suficiente si no se corona, si no se es efectivo.

Es en defensa, donde el estratega tendrá que trabajar más y duro, pues no sólo sufre en el regreso defensivo cuando el equipo está al ataque, y como él mismo lo ha establecido, no se trata de la velocidad para regresar sino de la intensidad para marcar, sabe que el traslado defensivo es veloz pero termina siendo permisivo, ya que el jugador sólo acompaña al rival, pero es ahí donde tiene que cerrar el espacio para marcar y, ahí, se esta fallando.

Martino fue designado en enero del 2019 como estratega del “Tri” y desde entonces registra 18 triunfos, dos empates y una derrota que sufrió en septiembre del 2019 cuando Argentina lo goleó 4-0.

“Vamos por buen camino, pero tenemos que seguir en la búsqueda de la mejora porque de esto se trata, nadie cree que al final del primer o segundo año tiene todo resuelto. Lo que nos compete es buscar una forma de juego donde puedan destacar las características fundamentales de cada país”, dijo Martino en videoconferencia previa al partido aleccionador de Japón.

