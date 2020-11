La Fórmula 1 tuvo la clasificación más alocada del año con Stroll en la pole y explotaron los memes contra Hamilton y Ferrari

Lance Stroll se quedó con la pole bajo la lluvia de Turquía (Foto: Reuters)

La lluvia transformó toda la clasificación. Puso un condimento extra al Gran Premio de Turquía, la 14ª fecha de la temporada 2020. Lance Stroll aprovechó la situación con su Racing Point y largará este domingo desde la pole por primera vez en toda su carrera en la Fórmula 1. Aunque lo más llamativo fue que Lewis Hamilton quedó sexto tras haber sido el más rápido en nueve de las trece clasificaciones previas.

El joven canadiense de 22 años, que atraviesa su cuarta temporada en la Máxima, fue el más veloz en una jornada que estuvo completamente marcada por una pista incómoda para los pilotos y que contó con algunas interrupciones por bandera roja a raíz de las condiciones climáticas. Gracias a un tiempo de 1:47.765 largará bien adelante de la parrilla, seguido por Max Verstappen de Red Bull Racing y su compañero Sergio Checo Pérez que también tuvo una brillante actuación a bordo de los denominados Mercedes Rosas de Racing Point.

Detrás de Alexander Albon (Red Bull Racing) y Daniel Ricciardo (Renault), aparecerá el séxtuple campeón y líder absoluto de la temporada. Hamilton brilló este año con 9 pole sobre 13, teniendo en cuenta también que en las cuatro carreras restantes que no logró ser el más veloz en las clasificación había quedado siempre segundo detrás de su compañero Valtteri Bottas.

Precisamente el finlandés fue el otro apuntado en las redes sociales, ya que comenzará la carrera en el 9° lugar detrás de Esteban Ocon (Renault) y el inagotable Kimi Raikkonen (Alfa Romeo). Valtteri había obtenido las cuatro pole que no consiguió Hamilton este año.

Los resultados finales de la clasificación

Ya casi sin sorpresas tomando como parámetro el rendimiento que tuvieron en este 2020, también hubo comentarios dedicados a las Ferrari, que iniciarán en el 12° lugar (Sebastian Vettel) y 14° (Charles Leclerc). Los conductores del Cavallino Rampante apenas pudieron sortear la Q1 mejorando los tiempos de Nicholas Lafiti (Williams), Romain Grosjean (Haas), George Russell (Williams), Daniil Kvyat (Alpha Tauri) y Kevin Magnussen (Haas).

"No esperaba que estuviéramos aquí tan arriba. Hubo muchas cosas de las que no estábamos seguros al llegar a la clasificación. No parecíamos ser muy competitivos en la tercera sesión de libres, pero ahora mismo estoy muy feliz. Sentía mucha presión y solo tenía una vuelta para hacerlo al final, porque salimos con el neumático de lluvia extrema. Entramos en boxes para montar intermedios y tuve una vuelta en la que Valtteri trompeó delante de mí, y solo me quedaba una oportunidad para hacerlo. Pero confiaba en el coche y simplemente clavé casi todas las curvas y lo logré”, afirmó Stroll tras su histórica actuación.

El canadiense, hijo del magnate dueño de la escudería que a partir del próximo año pasará a llamarse Aston Martin, es el primer piloto de su país en lograr la pole desde lo hecho por su compatriota Jacques Villeneuve en el GP de Europa en 1997. Al mismo tiempo, es la primera pole para Racint Point, que tiene un antecedente de la mano de Giancarlo Fisichella en el GP de Bélgica 2009 pero cuando la escudería se llamaba Force India.

La carrera se transmitirá por ESPN este domingo a partir de las 6.30 de Argentina (4.30 en Colombia y Perú)

