Dura autocrítica y alivio: el mensaje de Diego Schwartzman tras clasificarse al ATP Finals

Diego Schwartzman estará presente en el próximo ATP Finals de Londres (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

De la frustración y enojo al puño apretado por haber conseguido uno de los últimos objetivos de su año deportivo: clasificarse al ATP Finals de Londres. Con las emociones a flor de piel, Diego Schwartzman fue muy autocrítico tras su derrota con Daniil Medvedev en en los cuartos de final del Masters 1000 de París, aunque luego se dio el gusto y celebró en las redes sociales.

“Creo que Daniil jugó un gran partido, pero sé cómo jugó. Todo el mundo sabe cómo jugaría. Y puede jugar muy buenos partidos, pero creo que yo hice un muy mal partido. Hoy lo estaba haciendo todo mal. Puede suceder, pero estoy decepcionado. Llegaba al partido jugando buen tenis, jugando muy bien semanas antes aquí, y nada. Fue un partido decepcionante”, manifestó el Peque instantes después del 6-3 y 6-1 en su contra.

Ante su tropiezo en el torneo parisino su presencia en el certamen de maestros quedó directamente ligada a la suerte deportiva de Pablo Carreño Busta, que tenía que obtener dos títulos para extirparle su plaza (el Masters 1000 de París y el ATP 250 de Bulgaria). Schwartzman reconoció que desde ayer estaba mirando al español a sabiendas de que era el último escollo en su camino a tierras británicas. Y, entre risas, admitió que haría fuerzas por la victoria de Rafael Nadal, que finalmente se concretó.

“No tengo que pensar en este partido horas o días, pero sé que hice muchas cosas realmente mal hoy. No fui sólido, no estaba defendiéndome bien. Fue un partido realmente horrible de mi parte ”, fue el crudo análisis sobre su rendimiento. Sin embargo, consumada la derrota de Carreño Busta, tuiteó: “Londres allá vamos” .

Guillermo Vilas, Juan Martín del Potro, José Luis Clerc, David Nalbandian, Guillermo Coria, Gastón Gaudio y Mariano Puerta son los otros albicelestes que hicieron historia y antecedieron al Peque en el Torneo de Maestros que reúne a los mejores del año.

Schwartzman intentará ponerse en forma y mejorar sus golpes de cara al inicio, según manifestó tras su última presentación: “Cuando estoy teniendo un buen día, hago puntos de quiebre y rompo a mi oponente, me siento bien. Hoy no sucedió. Daniil estaba sirviendo realmente bien. Muchos primeros servicios en el primer set. Y contra Daniil tienes que devolver cada punto, 15 ó 20 bolas, sin intentar hacer ganadores rápidamente ni ir a la red. Creo que no tuve la paciencia para hacerlo hoy, así que esa fue la diferencia”.

El oriundo de Villa Crespo será el único sudamericano entre las ocho mejores raquetas del campeonato que se llevará a cabo desde el 15 hasta el 22 de noviembre. Los otros singlistas serán el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal, el austríaco Dominic Thiem, el suizo Roger Federer, el ruso Daniil Medvedev, el griego Stefanos Tsitsipas, el alemán Alexander Zverev y el ruso Andrey Rublev. En la serie de dobles aparecerá el argentino Horacio Zeballos, quien hará dupla con el español Marcel Granollers.

