“Está rodeado de gente que está ahí solo por el dinero”: el duro mensaje sobre Maradona de un ex compañero en la Selección

Tras la alarmante imagen pública que dejó Diego Armando Maradona el viernes pasado en la previa del partido entre Gimnasia de La Plata ante patronato -justo era el día de su cumpleaños número 60-, por la primera jornada de la Copa de la Liga Profesional, el entorno del director técnico decidió internarlo este lunes por la tarde en el sanatorio Ipensa de la ciudad de La Plata.

La imagen que quedó en la retina de todos, tanto de los presentes como de los televidentes, era la de un Maradona frágil, con dificultades para caminar y hablar.

"Está mal psicológicamente y repercute en el cuerpo, se alimenta mal, te cambia todo. Es el factor principal que lleva a que sea internado. “La cantidad de días que esté acá es algo que tengo que trabajar yo, Diego está bien, de alta se va cuando quiera. Mi idea es tenerlo a lo mejor tres días para ajustar tratamientos y ver la evolución. No hay nada de urgencia”, sostuvo Leopoldo Luque, el médico personal del ’10′.

Tras conocerse la noticia, Osvaldo Ardiles, ídolo del Tottenham de Inglaterra y campeón del mundo en Argentina 1978, realizó un fuerte descargo contra el círculo íntimo que está actualmente alrededor del ex Boca y Argentinos Juniors. “Internaron a Diego Maradona en una clínica de La Plata. Muy feo verlo en TV como dormido, anestesiado, dopado… Dieguito rodeado por una multitud de personas que están con él sólo por el dinero que les paga : Abogados, médicos, choferes, guardaespaldas, etc”, escribió en su cuenta en la red social Twitter.

“Él tendría que estar acompañado y disfrutando del amor, en primer lugar, de su familia y después de sus innumerables amigos, que no sólo tiene en Argentina, sino en el mundo. Lo adoran. Que te pongas bien pronto, Dieguito. Abrazo muy grande. Osvaldo”, concluyó el Pitón.

En una línea similar se mostraron las hijas que tuvo con Claudia Villafañe. “La cantidad de días que esté acá es algo que tengo que trabajar yo, Diego está bien, de alta se va cuando quiera. Mi idea es tenerlo a lo mejor tres días para ajustar tratamientos y ver la evolución. No hay nada de urgencia. Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora lo único importante es que él esté bien. Pero por el bien de todos/as los chupasangre, que no le pase nada”, esbozó Dalma Maradona.

Giannina, por su parte, escribió: “No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él pueda darse cuenta. No creo en el parámetro de NORMAL, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor”.

Durante la mañana de hoy, el médico Leopoldo Luque dio un nuevo parte médico sobre la salud de Diego: “La noche la pasó bien. Está bien de ánimo. Estuvimos bromeando, estuvimos caminando dentro de la clínica. La situación está evolucionando como queríamos. Él está absolutamente consciente. Y cuando se pone tan consciente se quiere ir. Es conocido que no quiere a los médicos”.

El médico aclaró nuevamente que lo vio “anémico y deshidratado”, pero que eso “se le está corrigiendo”, aunque aclaró que el tratamiento es más extenso de los días que pasará Maradona en la clínica: “Uno corrige una parte. después hay un tratamiento a largo plazo que se va a hacer en forma ambulatoria. Cuando uno ve esta situación son tres días aproximadamente. Esperemos que quiera quedarse hasta mañana. La idea es que siga acá”.

