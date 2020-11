Carlo Ancelotti comparó a James Rodriguez con Ronaldo Nazario y recordó una vieja anécdota del brasileño

Carlo Ancelotti, Ronaldo Nazario y James Rodríguez

James Rodríguez ha sido uno de los jugadores con mejor rendimiento en el inicio de la Premier League. El futbolista del Everton estuvo presente en los primeros seis partidos del certamen y registró en ellos tres goles, la misma cantidad de asistencias y 86.1% de precisión en los pases; estos son algunos de los números que le dieron el crédito para ser reconocido como el mejor jugador del certamen, hasta ese momento, según el observatorio del fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES).

Pese a esto, los indicadores muestran que el ex jugador del Real Madrid no corre dentro del campo de juego tanto como sus compañeros, algo que a su entrenador parece no importarle demasiado, al menos mientras siga siendo decisivo en el marcador.

“Cuando fiché a James Rodríguez este verano, todos estaban preocupados por su estado físico y por ver cómo se las arreglaría con la intensidad de la Premier League”, señaló Carlo Ancelotti en diálogo con la prestigiosa revista France Football. “Durante los primeros cuatro partidos, ¿sabes cuántas veces se apareció? ¡Siete! Tiene más asistencias y goles que los sprints. ¿Entonces de qué estamos hablando? ¿De lo que esperamos que haga un jugador en el campo?”, sostuvo.

El experimentado entrenador italiano aprovechó para recordar una vieja anécdota con con Ronaldo Nazario años atrás: “Cuando estaba en Milán, trajimos a Ronaldo. A su llegada, pesaba 100 kilos. Antes del primer partido, le dije: ‘Sabes que no puedo jugar contigo porque necesitas bajar de peso. Él respondió: ‘¿Qué quieres que haga en el campo? ¿Anotar o correr? Si es para correr, ponme en el banquillo; si es para marcar goles, ¡juega conmigo!’".

"Jugué con él y no corrió, pero marcó dos goles. Para James es lo mismo”, cerró Ancelotti.

James Rodríguez se recupera de una lesión

Tan determinante es el colombiano en el Everton que este fin de semana el equipo cayó 2 a 1 ante su ausencia. Dos goles del delantero Callum Wilson, uno de ellos de penal, bastó para que el Newcastle se impusieran en el duelo correspondiente a la jornada 7 de la Premier League.

James Rodríguez no pudo estar presente en el partido porque luego del clásico ante el Liverpool el 17 de octubre que terminó 2 a 2 sufrió una lesión que ha arrastrado desde entonces. Según informó el sitio Marca, el futbolista tiene una inflamación en los testículos por un pelotazo que recibió en esa zona durante el encuentro.

El sitio español explicó que toda la semana siguiente al duelo sintió dolor en la zona y no pudo entrenarse con normalidad, pero de todas maneras jugó el encuentro ante el Southampton de la siguiente fecha, que fue derrota 2-0 para el cuadro conducido por Ancelotti. Ahora, se optó por darle un descanso.

