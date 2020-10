Benzema calló los rumores de internas y selló la victoria de un Real Madrid que recuperó la punta

En el estadio Alfredo Di Stéfano, donde el Real Madrid hace de las veces de local por disputar partidos a puertas cerradas y aprovechando una serie de obras que se llevan a cabo en el Santiago Bernabéu, el conjunto de Zinedine Zidane derrotó 4-1 al Huesca y retomó el liderazgo de la liga española. Karim Benzema, con un doblete, calló las críticas y rumores.

El francés quedó en el centro de la polémica tras la última presentación del Merengue en la Champions League (empate agónico 2-2 con Borussia Monchengladbach en Alemania). Las cámaras instaladas en la boca del túnel lo captaron cuando le hablaba a su compañero y compatriota Ferland Mendy -en idioma galo- con críticas hacia Vinicius Júnior. “Él hace lo que quiere. Hermano, no juegues con él... Madre mía. Juega contra nosotros”, le dijo el Gato al lateral izquierdo. Hoy hubo conexión entre los atacantes y las diferencias parecieron zanjadas.

Quien abrió la cuenta en territorio madarileño fue el belga Eden Hazard, quien volvió a convertir después de un año. Y sobre el cierre de la primera mitad, Benzema bajó un balón de pecho en el área y no perdonó. Ya en el complemento aumentó la distancia el uruguayo Federico Valverde y David Ferreiro descontó para la visita.

La imagen más buscada: Benzema y Vinicius Júnior juntos en Real Madrid (REUTERS/Javier Barbancho)

El brasileño Vinicius ingresó en la etapa final por Hazard y se mostró activo, incluso asistiendo en una maniobra a Benzema, en un intento que salió por encima del travesaño. En el minuto 90 el francés liquidó el pleito y depositó en lo más alto de la competición a los de Zidane, que superaron por dos unidades la línea de la Real Sociedad (mañana visitará al Celta de Vigo).

Zidane, que en la conferencia previa había hecho referencia a la disputa entre Benzema y Vinicius Jr., comentó tras la goleada contra el Huesca: “Era como una final, hemos hablado antes del partido que había que sumar y sumamos tres puntos importantes para nosotros. El partido no ha sido perfecto pero son 4 goles. Siempre se habla cuando no marcamos, no jugamos bien, hay un poco de todo. Y cómo la situación es un poco rara, necesitamos muchas energías entre nosotros”.

A la espera de que se complete la octava jornada en La Liga, los de la Casablanca ya preparan su próximo compromiso por Champions League frente al Inter de Milán, que puede ser determinante para su futuro en la competición (sacó 1 sobre 6 puntos en juego). Este martes recibirá al cuadro neroazzurro en el Santiago Bernabéu por la tercera fecha del Grupo B del torneo continental.

