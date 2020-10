Brenda Patea, ex pareja de Zverev, anunció que espera un hijo con el tenista y advirtió que no compartirá la custodia

Alexander Zverev y su ex novia Brenda Patea

La modelo Brenda Patea, ex novia del tenista alemán Alexander Zverev, anunció que esta embarazada y que el padre del bebé que lleva en su vientre es nada menos que el tenista, cuya relación terminó hace algunos meses.

“Hay magia en cada comienzo. Éste es mi comienzo mágico con una nueva vida en mi corazón. No puedo expresar con palabras lo que se siente estar embarazada, es un momento abrumador. Ser mamá me llena de una gran alegría y, sin embargo, también me asusta un poco. Aquellas de ustedes que ya han estado embarazadas probablemente puedan entender esto. En las últimas semanas ha habido algunos momentos desgarradores y alegres y luego nuevamente situaciones de incertidumbre porque mi hijo nace en tiempos tormentosos. Pero no importa lo que nos depare... amaré y protegeré a mi hijo hasta el final de mis días. ¡Ya soy la mamá más feliz del mundo y estoy muy feliz de poder compartir esta felicidad con ustedes!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Patea dio una entrevista a la la revista Gala en donde contó que el bebé es de Zverev: “Estoy en la vigésima semana de embarazo, estoy esperando un hijo de Alex”.

La pareja rompió en agosto pasado tras una relación que duró un año. La ruptura, según Patea, no se debió al embarazo. “Ya estábamos en crisis desde antes porque teníamos distintas visiones de la vida. El que vive con un deportista de alto rendimiento tiene que subordinarse”, aseguró a Gala la modelo.

La joven no tiene actualmente contacto con Zverev y no quiere compartir la custodia de su futuro hijo o su futura hija con el tenista. “Eso para mi está descartado”, aseveró.

Brenda Patea explicó que no pretende que el tenista se haga cargo del bebé

En cuanto a lo deportivo, el alemán festejó el domingo su segundo título ATP bajo techo en Colonia al superar a Diego Schwartzman por 6-2, 6-1 en solo una hora y 11 minutos. “Alexander fue mucho mejor que yo hoy. Fue perfecto en la cancha”, reconoció el argentino.

El número siete del mundo, de 23 años, estuvo a la altura de su cabeza de serie para sellar ambos títulos en casa en los torneos alemanes consecutivos. Acosado por un problema en la cadera al principio del torneo, el finalista del US Open parecía completamente tranquilo mientras se encaminaba hacia su octava victoria consecutiva en Colonia.

“Hace dos días, no estaba seguro de si iba a terminar el torneo, y ahora estoy aquí”, dijo, y agregó que su mejor momento aún está por llegar. “Está mejorando, creo que muy pronto estaré en la cima de mi juego”.

Zverev está listo para competir en las Finales ATP en Londres el próximo mes, donde buscará recuperar el título que ganó por primera vez en 2018.

