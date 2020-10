Serie Mundial: Randy Arozarena, el guía de Tampa Bay Rays que tiene un pasado ligado a México

Randy Arozarena, jardinero de los Rays de Tampa Bay, impuso marca de nueve cuadrangulares para un novato en playoffs (Foto: EFE/Tannen Maury)

“Mi hermano Randy me hacía goles”, cuenta Raiko Arozarena, portero de los Cafetaleros de Chiapas, sobre las tardes en las que jugaban en su pueblo natal Arroyos de Mantua, en Cuba. Los hermanos Arozarena Gonzáles en su infancia y adolescencia alternaban la práctica del béisbol y fútbol.

Añade: “Teníamos como entre 14 y 16 años, jugábamos en nuestro pueblo y mi hermano, un día me hizo como dos goles, hacíamos pequeños torneos y a veces nos enfrentamos. Él me hacía gol y se reía de mí. Una vez en el partido me picó la pelota y siempre le dice ese cuento a sus amigos. Cada vez que nos reunimos a hablar por videollamada, saca el tema".

Pero Raiko aclara cómo sucedió esa jugada que tiene muy presente su hermano mayor y jardinero de los Tampa Bay Rays, Randy. Ellos comenzaron practicando el deporte contrario en el que ahora son profesionales.

Randy y Raiko Arozarena practicaron fútbol y béisbol en su natal Cuba (Foto: Instagram @raicoarozarenagonzales)

Es decir, el primer deporte del ahora jardinero de los Rays fue el fútbol y practicaba el béisbol cuando en su localidad requerían de un elemento para completar al equipo, y empezó a destacar en el denominado Rey de los Deportes y fue escalando en categoría en las novenas en donde lo fueron incluyendo. Mientras que Raiko comenzó en el denominado Rey de los Deportes y ahora es portero con Cafetaleros de Chiapas en la Liga Premier.

Randy fue campeón en una Serie Nacional con la novena de Pinar del Río en el 2014, año en el que Cuba regresó a competir en la Serie del Caribe tras 53 años. Pero Arozarena Gonzáles no es incluido en roster, situación que lo desilusiona y ese mismo periodo falleció su papá, Jesús Valentín Arozarena, consecuencia de una intoxicación por ingerir mariscos.

Decide salir de Cuba. “Fue una decisión que tomamos para tener una mejor vida y acá se vive mejor, también enfocarnos en nuestro deporte”, menciona Raiko, portero de los Cafetaleros, en entrevista con Infobae México.

Randy Arozarena firmó en agosto del 2016 con St. Louis Cardinals (Foto: Instagram @raicoarozarenagonzales)

Randy llegó a México tras un viaje en lancha de ocho horas y comenzó un proceso por mostrar su talento, ya que su objetivo estuvo en llegar a la MLB. Otro de los objetivos era sacar a su familia de Cuba

Él firmó en agosto del 2016 con St. Louis Cardinals. Dicha noticia, la recuerda Raiko que se “pusieron a llorar de la felicidad”. El primer bono del pelotero lo destinó para llevar a su familia a México.

Ahora, el jardinero de Tampa Bay, 25 años, ha impuesto una marca de nueve cuadrangulares para un novato en postemporada de las Grandes Ligas y el novato empató la marca de Pablo Sandoval en el número de 26 hits (San Francisco, 2014).

Randy Arozarena empezó a "usar" botas cuando jugaba con los Mayos de Navojoa (Foto: Twitter@RaysBaseball)

Los récords es un aspecto al que no presta mucha atención, así se lo ha comentado a su hermano, Raiko. Ellos se comunican prácticamente a diario. El guardameta describe que su hermano está tranquilo con todo lo que está sucediendo con Tampa Bay Rays, franquicia que busca sumar su primer campeonato en la MLB y entre sus características están que concluyeron la temporada regular con la mejor marca de la Liga Americana y tiene la tercera nómina más baja de la liga, con USD 28.2 millones, es decir, 3.8 veces menor que as de sus oponentes de la Serie Mundial, Los Ángeles Dodgers (USD 107.9 millones).

Habrá que recordar que el beisbolista cubano fue parte de un cambio entre Los St. Louis Cardinals y Tampa Bay en enero y se integró al roster en agosto, primero por la suspensión de los entrenamientos de primavera (2 de marzo), la actividad en el liga se retomó en julio, pero al dar positivo por COVID-19 tuvo que esperar un más.

Él se convirtió en el Jugador Más Valioso se la Serie de Campeonato de la Liga Americana y al respecto del reconocimiento, Randy mencionó en entrevista con Laura Bonnelly para el programa Más que pelota que “me siento contento, pero le doy mayor importancia a la Serie Mundial que al MVP, porque sé que tuve unos buenos números, pero lo más importante Serie, me sentiré muy feliz si ganamos”.

(Foto: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports)

Cabe señalar que parte del desarrollo del pelotero cubano se dio en México, en el sistema de los Toros de Tijuana.

Guillermo Armenta, director de Ligas Menores de Toros de Tijuana, describió en el programa de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) que Randy es una persona estable emocionalmente, es un atleta objetivo, razonable en relación con lo que tenía que hacer para llegar al nivel en donde se encuentra.

Lo que le mencionó en su momento al cubano es que si quería seguir evolucionando tenía que unirse al programa de alto rendimiento de la organización. Aunque el cubano demostró madurez, también hubo un periodo de frustración porque aunque llamaba la atención de las organizaciones, no se concretaba su firma. Ante dicha situación, Guillermo le dijo que su firma llegaría cuando caminara con las manos desde home plate hasta la primera base.

La respuesta que obtuvo fue que lo podía hacer, porque había practicado gimnasia. Jugó en la liga semiamateur y juvenil en Tijuana. “En ese tiempo en Tijuana estaba en un proceso de madurez física, y lo que vemos ahora son 15 a 20 libras de diferencia”, añadió Guillermo Armenta.

(Foto: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports)

El cubano debutó en la Liga Mexicana de Béisbol con los Toros de Tijuana en el 2016 y disputó cinco juegos. Posteriormente, firmó con los Cardinals. “En Estados Unidos le han desarrollado ese poder y lo tiene en ascenso al estrellato”, puntualizó el directivo.

Pero el talento del cubano también asombró en la Liga Mexican del Pacífico (LMP), con los Mayos de Navojoa, en donde fue campeón de home runs en la temporada 2017-2018, con 14. Lo anterior fue consecuencia de las botas del poder, que también le han servido en los playoffs de la MLB.

Las botas comenzó con los Mayos, un compañero llevaba puestas unas y se las pidió prestadas. En ese momento, sentenció que serían las que le darían el poder para das cuadrangulares y así sucedió, y cada vez que su compañero llevaba dicho calzado el volaba la bola por encima de la barda, no siempre pasaba.

En la serie contra Yankees, un compañero llegó al estadio con una botas, el cubano hizo lo mismo, se las pidió prestadas y esa serie acumuló tres cuadrangulares.

Para los hermanos Arozarena llegar a México significó concretar su paso al profesionalismo. En el caso de Raiko en su momento firmó con Venados FC y ahora defiende los colores de los Cafetaleros de la Liga Premier. Refiere: “Siento más seguridad y eso te lo da los partidos. Es lo que he podido lograr al sumar minutos, me dan más confianza”.

Sandra González, mamá de Randy y Raiko, está orgullosa de los está pasando con sus hijos, cuenta el portero de Cafetaleros. La familia Arozarena Gonzáles espera reunirse a finales del presente año en Mérida, Yucatán. Cabe señalar que el beisbolista ya comenzó con trámites para adquirir la ciudadanía mexicana.

