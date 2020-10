“El béisbol siempre ofrece más, es pasión infinita”, indicó López Obrador sobre el cuarto juego de la Serie Mundial, entre Dodgers y Rays

Andrés Manuel López Obrador indicó que los Dodgers serán los vencedores de la Serie Mundial (Foto: Twitter@lopezobrador_)

El marcador indica 7-6 a favor de los Dodgers. Se disputa la parte baja de la novena entrada. Es el turno al bat de Brett Phillips, quien entró como emergente.

Phillips pegó un sencillo con línea al jardín central y Chris Taylor no logra controlar la bola, lo cual permitió a Kevin Kiermaier llegar a home y empatar el duelo. Taylor lanza la bola al cátcher Will Smith, quien no la atrapa y Randy Arozarena suma la carrera de la victoria. La pizarra indica 7-8 a favor de los Rays, victoria que les significó el empate en la serie.

Al respecto del cuarto juego de la Serie Mundial, el mandatario Andrés Manuel López Obrador compartió en Twitter que con el duelo entre Rays y Dodgers, “es como para decir: gracias, ya con eso tengo”. Encuentro en el que Julio Urías se convirtió en el cuarto pitcher mexicano en iniciar un juego de dicha índole. El beisbolista originario de Culiacán, Sinaloa, permaneció en la loma 4.2 innings, permitió hits y registró 9 ponches.

Previo a él, lo hizo Fernando Valenzuela, también representativo de Los Ángeles en 1981, después Jaime García con St. Louis Cardinals (2011) y recientemente José Urquidy con los Astros de Houston (2019).

(Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports)

Los Rays disputan su segunda Serie Mundial y buscan obtener su primer campeonato en la MLB, con un roster que concluyó la temporada regular con la mejor marca de la Liga Americana y tiene la tercera nómina más baja de la liga, con USD 28.2 millones, es decir, 3.8 veces menor que as de sus oponentes de la Serie Mundial, Los Ángeles Dodgers (USD 107.9 millones).

“El béisbol siempre ofrece más, es pasión infinita, por eso le gustaba tanto a Hemingway y a don Julio Scherer”, añadió.

En el caso de la franquicia de la franquicia de Los Ángeles busca terminar con un racha de 32 años sin ganar un título. Su sexto y último título lo ganó en 1988. La plantilla la integran los dos pitcher zurdos: Julio Urías y Víctor González, que la semana pasada se convirtieron en la tercera dupla de mexicanos en disputar dicha instancia en la misma organización.

Por ahora los equipos suman dos victorias y por lo que López Obrador enfatizó que “todavía falta que los Dodgers “arreglen” a Tampa”. Fue la semana pasada que el presidente mexicano dijo que la franquicia a cargo de Dave Roberts serían los vencedores del Clásico de Otoño.

López Obrador recibió un bat y una franela del equipo de los Tecolotes de los Dos Laredos (Foto: Cortesía Presidencia)

En tanto, durante su visita a Nuevo Laredo, Tamaulipas, el tabasqueño recibió de regalo la franela del equipo de los Tecolotes de los Dos Laredos, que juega en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y un bat, por parte del Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas; Enrique Rivas, presidente municipal de Nuevo Laredo.

¿Qué beisbolistas mexicanos tienen un anillo de Serie Mundial?

Son 17 mexicanos los que han disputado el Clásico de Otoño, pero los que tienen un anillo de Serie Mundial son: Horacio Piña, con Oakland Athletics (1973); Enrique Romo con Pittsburgh Pirates (1979); Fernando Valenzuela con Los Angeles Dodgers (1981); Aurelio López con Detroit Tigers (1984); Jorge Orta con Kansas City Royals (1985); Erubiel Durazo con Arizona Diamondbacks (2001); Benjamín Gil con Los Angeles Angels of Anaheim (2002); Alfredo Aceves con New York Yankees (2009); Jaime García con St. Louis Cardinals y Fernando Salas (2011) y Sergio Romo con San Francisco Giants (2010, 2012, 2014).

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Aprender a escuchar, dejarse guiar y confianza: las claves del ascenso de Julio Urías, pitcher de los Dodgers

Serie Mundial: Randy Arozarena, el guía de Tampa Bay Rays que tiene un pasado ligado a México

“No importa la situación, hay que dar el 100%”: el mexicano Julio Urías está listo para forjar su propia leyenda en la Serie Mundial

Triunfo mexicano en las Grandes Ligas: Julio Urías superó una marca de Fernando Valenzuela y condujo a los Dodgers a la Serie Mundial