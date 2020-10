“Ya había narrado absolutamente todo”: Carlos Aguilar “el Zar del boxeo” habló de su inesperada salida de TV Azteca

Carlos Aguilar trabajó casi tres décadas en TV Azteca y en diciembre del 2019 fue contratado por TUDN (Foto: Twitter)

El comentarista deportivo Carlos Aguilar dejó TV Azteca a finales del año pasado, tras trabajar por 29 años en dicha empresa y se unió al equipo de TUDN.

La razón por la que hizo dicho cambio, comentó en una entrevista con Javier Alarcón, fue porque indicó que quería involucrarse en la narración del fútbol.

Mi ciclo en Azteca estaba por terminar, ya el boxeo había narrado absolutamente todo, levanté la mano para decir 'quiero involucrarme en el fútbol, quiero asistir a los Mundiales”

Su primera cobertura de Juegos Olímpicos fue en 1992 y de una Copa del Mundo fue en 1994. En tanto, comenzó con las narraciones de box en del 2000 al 2006 en Azteca América, junto a David Faitelson y dicho proyecto lo trasladan para México para el 2006.

Carlos Aguilar se comenzó a involucrar en las narraciones de box en el 2000 (Foto: Cuartoscuro)

Carlos se hizo cargo del proyecto de Box Azteca en el 2007 e integró a las trasmisiones Julio César Chávez, Marco Barrera y Eduardo Lamazón.

Uno de sus deseos era regresar a cubrir una Copa del Mundo. “Me perdí el Mundial de Brasil, de Rusia, Sudáfrica, levanté la mano para decir quiero estar ahí. Creo que tengo la posibilidad, puede ser materia de uso para estar a cuadro como comentarista, incluso como narrador, denme la oportunidad, me cansé de levantar la mano muchas veces”, contó Carlos Aguilar.

El último Mundial al que acudió con la televisora fue la edición de Alemania 2006. Se quedaba desde México a coordinar actividades, en particular lo relacionado con el box.

La respuesta que obtuvo por parte de la empresa es que no se realizaría ningún movimiento, y el plan es que Carlos continuara con las narraciones en las funciones de pugilismo, deporte en el cual estaba posicionado.

El equipo encabezado por Aguilar, conformado entre otros por el ex boxeador julio César Chávez y el experto Eduardo Lamazón (Foto: Instagram @elzaraguilar)

Fue en aquel momento que llegó la oportunidad de Televisa y compartió que le comentan que quieren voces nuevas “hay un cambio, viene una nueva coyuntura de una nueva administración, si esa coyuntura no hubiera estado, yo no hubiera aparecido en Televisa, me habría quedado en TV Azteca sin ningún problema”.

Añadió: “La verdad es que mi inquietud es crecer más como comentarista". Su intención es hacer un cambio de la intensidad narrativa de box al fútbol, “cuesta trabajo, creo que se trata de convencer con tus estudios, con tu sentido crítico [...] quiero genera una narrativa diferente y tengo que enfrentarme a Cristian Martinoli, Luis García, Paco Villa, Antonio Rosique, Jorge Pietrasanta, todos ellos tienen un estilo marcado, lo hacen de manera extraordinaria, los admiro, yo quiero tener mi oportunidad”.

Él comenzó realizando prácticas en Imevisión, ahora TV Azteca, en la década de los 90. Empezó en el programa Comenzamos con Luis Carbajo. Pero ante su interés por los deportes, fue que le pidió a David Faitelson poder integrarse a dicha área y sus primeras tareas fue la clasificación de los cables informativos, poco a poco comenzó a reportero.

“Yo empecé a cobrar hasta el año número 2, todo era servicio social, no había recursos. Era una empresa del estado […] Una navidad se armó una vaquita como de 2,000 pesos, yo no iba por el dinero sino por el crecimiento, por meterme al ámbito que me apasionaba. Se generó una escuela con José Ramón Fernández”, recordó Aguilar sobre la forma en la que empezó a trabajar en lo que ahora es TV Azteca.

