La fuerte acusación de Thomas Müller al Atlético Madrid del Cholo Simeone

Müller celebra el segundo gol del Bayern ante el Aleti. En el fragor del duelo, fustigó a su rival (REUTERS/Andreas Gebert)

Tras un inicio de partido disputado, el Bayern Múnich apabulló al Atlético Madrid en el Allianz Arena, por el Grupo A de la Champions League. Los bávaros, campeones defensores del certamen, se impusieron por 4 a 0, gracias a los goles de Coman (por duplicado) Goretzka y Tolisso.

Luis Suárez, claro, lo padeció doble. El delantero uruguayo, que llegó al Aleti procedente del Barcelona, había sufrido al Múnich en el oprobioso 2-8 por los cuartos de final de la Copa de Campeones pasada. En consecuencia, las redes sociales estallaron con memes burlándose del atacante, que recibió 12 conquistas de los alemanes en los últimos dos partidos.

Diego Simeone, entrenador de los madrileños, buscó ser medido en sus palabras tras la caída. “No sé si cometimos grandes errores o fueron virtudes de ellos. Ellos llegan con muchos en el área, a partir de la pérdida de la pelota se despliegan muy bien y me quedo con la actitud del equipo, me gustó que buscamos el gol y pudo llegar si hubiésemos estado mas lúcidos en la finalización. La contundencia del rival ha marcado la competencia”, analizó.

“Me quedo con el sabor malo de la derrota, pero también me quedo con muchas cosas positivas y, como soy optimista, me quedo con las cosas que serán buenas para el futuro”, agregó.

Más allá del resultado, el cotejo dejó una situación que levantó polémica. A los 20 minutos del partido, Thomas Müller, la voz de la experiencia del Bayern, recibió la tarjeta amarilla por una falta a Kieran Trippier, que el campeón del mundo con la selección de Alemania juzgó como un simple choque. El inglés quedó tendido en el césped, exteriorizando muestras de dolor, y los gestos levantaron aún más la temperatura de Müller, quien se dirigió al árbitro Michael Oliver para protestar.

Bayern Múnich le ganó 4-0 al Atlético Madrid

Según publicó Bild, el versátil mediocampista ofensivo o delantero realizó una fuerte acusación a las formas del Aleti. “¿Qué está pasando aquí? ¡Eh! Estamos jugando contra el Atlético de Madrid, ¡los mayores gamberros del fútbol mundial! ¿Y me sacas amarilla por algo así?”, habría sido la frase, que luego recogió el diario Marca. El término gamberro suele ser utilizado como sinónimo de “desvergonzado” o “escandaloso”.

Desde el Atlético no hubo respuesta a la acusación, sin embargo, el cruce tendrá revancha. El 1° de diciembre, el Colchonero recibirá al Bayern Múnich con sed de revancha futbolística. Red Bull Salzburgo y Lokomotiv de Moscú (empataronj 2-2 en el cruce entre ambos) son los otros contendientes de la Zona A.

