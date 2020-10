Ganó más de USD 110 mil en una noche, pero seguirá viviendo en una camioneta: quién es la nueva figura de UFC

Impresionante reacción de Jimmy Crute después de ganar por nocaut en UFC

El australiano Jimmy Crute se llevó todos los aplausos en el UFC Fight Island 6. El peleador fue uno de los protagonistas de la velada en Abu Dhabi por su impactante triunfo ante el lituano Modestas Bukauskas, pese a que no era el candidato. Incluso, tras obtener el triunfo y sentarse junto a su abatido oponente, saltó fuera de la jaula para ponerse cara a cara con Dana White, presidente de la compañía, para demostrarle que está preparado para enfrentarse ante los mejores.

El luchador de 24 años que extendió su récord personal a 13-1 tiene un estilo debida particular porque no tiene residencia. El joven vive junto a su novia dentro de una camioneta y no tiene pensado invertir en una casa o un apartamento, pese a haber ganado USD 113 mil este fin de semana por su victoria en el octógono.

“Soy un entusiasta de la vida en furgoneta. Lo he hecho durante años antes de covid-19. Hombre, simplemente odio pagar facturas. Odio pagar el alquiler. Es algo que quería hacer incluso antes de que me ficharan (en UFC), simplemente me gustaba la idea de la vida en furgoneta", explicó en declaraciones publicadas por el sitio británico The Sun.

Crute junto a su pareja en la furgoneta en donde vive (@jimmycruteufc)

Es que Crute adaptó el vehículo para poder usarlo como un hogar: "Lo he decorado todo yo mismo, tiene agua corriente, energía solar y lo he hecho todo yo mismo”. Al ser indagado sobre qué opina el resto de las personas sobre su estilo de vida, fue contundente: “Es solo un pequeño proyecto y realmente no me importa lo que sea normal. Me importa una mierda lo que la gente piense de mí. Solo hago lo que quiero hacer”.

Tan solo dos minutos necesitó el australiano para vencer a Bukauskas. El Bruto, como lo apodan, conectó un gran golpe de derecha. Fue allí cuando el lituano de 26 años sintió que la pelea había terminado. Sin embargo, el ganador tuvo algunos segundos para tirar algunos goles más y dejar a su rival sin reacción contra la malla de uno de los laterales del octágono. Recién en ese momento el árbitro detuvo el combate.

Inmediatamente, y de manera sorprendente, Crute se sentó en el suelo al lado de su contrincante -apodado el Gladiador Báltico- y le pasó un brazo por encima de sus hombros en una suerte de abrazo. El gesto en el rostro del ganador de la pelea mostraba cierta compasión respecto de la situación de su rival, que aún estaba confundido por la tremenda paliza que había recibido. Fue una muestra de respeto a un peleador que llegaba con grandes expectativas, pero que nada pudo hacer ante la gran noche de El Bruto.

La pelea estelar del UFC Fight Island 6 fue la que protagonizaron el estadounidense Brian Ortega y el coreano Chan Sung Jung en la categoría de peso pluma. El norteamericano se alzó con el triunfo por decisión unánime de los jueces ante el denominado Zombi Coreano.

