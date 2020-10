Guillermo Almada aseguró que es más seguro asistir al estadio que a una función de cine (Foto: Cortesía/ Club Santos)

Esta jornada 14 de la Liga MX se vivirá el regreso del público a los estadios. Aunque los equipos tienen el aval de las autoridades de salud, para algunos esta decisión es precipitada por el complejo panorama que atraviesa México con la epidemia de COVID-19.

Para Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, es mucho más seguro estar en un estadio, que asistir a un cine. Sin embargo, apuntó que no deben de quedar atrás las recomendaciones de salud que ha implementado los diferentes niveles de gobierno.

“Se han abierto cines y teatros, que son lugares cerrados y hay mucha más contingencia de gente que es un espacio abierto como son los estadios. Obviamente debemos seguir con el distanciamiento y las medidas precautorias”, comentó en conferencia de prensa.

El estratega reiteró que “hay que cuidarnos y protegernos”. Por ello, apuntó que debe de haber una medida límite de gente en el inmueble, además de respetar la sana distancia que ha promovido la Secretaría de Salud (SSa).

Guillermo Almada apuntó que debe de haber una medida límite de gente en el inmueble (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Armando Marin/ JAM MEDIA)

“En los estadios hay mucho espacio, que obviamente debe de haber un límite. No vamos habilitar todo el estadio, porque no es lo correcto, pero seguramente con las medidas de distanciamiento, no me cabe la menor duda de que es mucho más seguro que estar en un cine”, aseveró.

También recordó las declaraciones que dijo hace unos meses, cuando la curva de contagios en México crecía de manera acelerada. Ahora señaló que hay que tenerle respeto al COVID-19, pero no miedo.

“Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo. Debemos respetar esta enfermedad, debemos cuidarnos, pero no tenerle miedo. Si nos quedamos bajo tierra permanentemente, seguramente la expansión será mucho mayor”, sentenció.

Y es que, en el mes de julio, el estratega charrúa habló sobre el reinicio de la Liga MX, luego de la suspensión anticipada del torneo Clausura 2020. “Tenemos que acostumbrarnos a esta normalidad. Si no nos morimos del COVID, nos vamos a morir de hambre”, dijo en conferencia de prensa.

Guillermo Almada señaló que hay que tenerle respeto al COVID-19, pero no miedo (Foto: Captura de pantalla/ Club Santos)

En aquella ocasión, lamentó que el torneo empiece sin público en los estadios. “A todos nos gustaría jugar con gente. Por esta problemática que estamos viviendo está completamente justificado”, detalló.

Mientras tanto, la epidemia en México sigue su marcha. Este jueves, la SSa informó que ya suman 85,285 decesos confirmadas en el país por coronavirus y 834,910 contagios acumulados por la enfermedad.

Para esta semana 40 de la pandemia y día 138 de la Nueva Normalidad se registran más de 2,000 defunciones sospechosas que podrían sumarse al total en las próximas horas. También contabilizaron 994,695 casos negativos, 45,152 sospechosos con posibilidad de resultado y pacientes 608,158 recuperados de un total de 2,144,441 valoraciones médicas.

Almada satisfecho con el rendimiento

El sudamericano también habló sobre el rendimiento de sus pupilos, que lograron superar una racha negativa (Foto: Cortesía del Club Santos)

El sudamericano también habló sobre el rendimiento de sus pupilos, que lograron superar una racha negativa. En sus últimos tres encuentros consiguieron los tres puntos y están virtualmente clasificados a la Liguilla.

“Trabajamos cada día para darle alegrías a nuestra afición. Cuando uno se las da se siente bien, pero cuando no se las da se siente preocupado, más allá del análisis que haces después del partido”, externó.

Analizó a los Tuzos del Pachuca, quienes son sus próximos rivales. Aunque reconoció que los hidalguenses son un equipo complicado, anotó que los Guerreros deben de salir por la victoria este fin de semana.

“Nos lo tenemos que estar tomando como si fueran finales del campeonato. Vamos a salir con la identidad que siempre hemos tenido, vamos a proponer en el partido”, aseveró el entrenador.

