La sorprendente y lapidaria sentencia de Sergio Busquets al ser consultado sobre la crisis en Barcelona

En el rol de representante de la selección de España, a la espera del cruce de este martes frente a Ucrania, por la UEFA Europa League, Sergio Busquets, referente del Barcelona, enfrentó a los medios en una conferencia de prensa en la que sorprendió con varios títulos. El mediocampista central, de 32 años, se refirió a la crisis que vivió el conjunto culé a lo largo de 2020, con clímax en la derrota 2-8 frente al Bayern Múnich por la última Champions League y en el affaire burofax de Lionel Messi, quien estuvo a punto de abandonar la institución.

"El fútbol es así. Prácticamente se ha criticado a todos los compañeros que he tenido. Me siento muy orgulloso de poder estar aquí, de ser el séptimo con más partidos, pero lo que se valora es el trabajo del día a día y así tiene que ser. Las críticas constructivas, bienvenidas sean, y las que no, no me servirán, pero forman parte del fútbol y de los intereses que hay”, dijo sobre su vigencia en el seleccionado español a pesar de un año en el que fue cuestionado por su rendimiento en el Barcelona, al punto de ser señalado como uno de los experimentados que podía dejar el plantel.

“Me centro en temporada a temporada. No tengo 20 años, así que no puedo mirar mucho al futuro. Me encuentro bien y con muchas ganas de seguir”, aseguró, indicando que todavía se ve con recorrido por delante, aunque con la cautela de mantenerse competitivo.

Haciendo foco en lo que vivió en el Barcelona, aceptó que no atraviesa su “mejor momento”. “Una cosa es lo que pasa fuera del campo, no es el mejor momento dentro del club, pero tampoco me voy a voy a poner ahora a detallar individualmente, porque podría estar 5 ó 6 horas. Dentro del campo, no fue nuestro mejor año y eso se nota a nivel individual y colectivamente. El fútbol es un deporte de equipo y si no estás bien colectivamente, individualmente tampoco. Ya ha pasado, sabemos que tenemos una nueva oportunidad y tenemos la esperanza de que todo vaya mejor”, se explayó con un análisis bien condimentado.

Tras el arribo de Ronald Koeman como entrenador, y con un parado táctico diferente (sin 8 y con Frenkie De Jong acompañando a Busquets en el eje de la cancha), Barcelona comenzó con buen pie la Liga de España, con dos victorias (ante Villarreal y Celta) y un empate (contra Sevilla). Sin embargo, los problemas continúan latentes. El cuestionado presidente Josep María Bartomeu enfrenta una moción de censura que busca apartarlo del sillón, la dirigencia no consiguió cerrar los refuerzos que solicitó el director técnico neerlandés (el defensor Eric García y delantero Memphis Depay) y los coletazos de la reducción del plantel persisten, a partir de las declaraciones de Luis Suárez.

Busquets, subcapitán blaugrana, ganó 29 títulos con el Barcelona y, junto con Piqué, Messi y Sergi Roberto, los sobrevivientes de la mejor época, buscan reverdecer aquella gloria regateando en medio de la crisis.

