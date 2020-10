Polémica en Roland Garros: Pablo Carreño acusó a Djokovic de fingir lesiones cuando se le “complican” los partidos

Carreño contra Djokovic en conferencia de prensa

Novak Djokovic venció al español Pablo Carreño, 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4 en tres horas y 10 minutos, y se clasificó para las semifinales de Roland Garros por décima vez en su carrera, ronda en la que se medirá al griego Stefanos Tsitsipas.

Sin embargo, las polémicas ante su triunfo no se hicieron esperar, después de que el número 18 del ranking ATP se presentara en conferencia de prensa poniendo en duda las lesiones del serbio.

“Cada vez que está en aprietos suele hacerlo, quiere decir que le he puesto en aprietos, que no estaba cómodo, que he conseguido tener un nivel alto y que tuviera dudas”, dijo ante la derrota que lo privó de avanzar a la siguiente ronda.

“Cada vez que se le complica el partido pide asistencia, no sé si es algo crónico en el hombro o sólo mental. Pero no me ha descentrado, sabía que pasaría, pasó en el Abierto de Estados Unidos y aquí. Y que seguirá pasando”, comentó.

El serbio accedió a las semifinales del Roland Garros - REUTERS

Frente al rival contra quien sufrió la única derrota de la temporada, por descalificación en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, el número 1 del mundo se dejó el primer set del torneo y mostró debilidades que hasta ahora no habían aparecido.

Ante los micrófonos Djokovic indicó que al principio del partido tuvo problemas físicos y que su rival, el español Pablo Carreño, “fue mejor” en ese momento. “No me sentía bien al entrar en la cancha, pasaron cosas durante el calentamiento y tuve que lidiar con esos problemas. A medida que avanzaba el partido, me sentí mejor”, dijo.

“No quiero quitar méritos al rival. En un set y medio fue mejor, controlaba el juego. Yo no tenía mucha energía en las piernas y no me movía cómodo. Tardé en comenzar a jugar realmente como debía”, señaló.

Pablo Carreño puso en duda las lesiones de Djokovic

En cuanto a sus problemas físicos, aseguró que tuvo “algunos problemas con mi cuello y mi hombro. No quiero dar muchos detalles sobre ello. Sigo en en el torneo, así que no quiero revelar demasiado. Me siento bien. Mientras el partido continuaba pude poner a punto mi cuerpo y el dolor se fue en cierto modo. Esto me ayudó a jugar mejor y a sentirme mejor”.

Tras aclarar lo ocurrido, el serbio pasó página y habló sobre su próximo rival: “Stefanos es uno de los mejores jugadores del mundo. Está donde está de forma merecida, lleva 12 meses jugando su mejor tenis, ganando las Finales ATP y siendo muy consistente en todas las superficies con sus resultados”

“Espero un partido muy duro, será un desafío para los dos. Estamos en semifinales de un Grand Slam, no puedes esperar otra cosa. Lo que vas a tener es un tipo que esté en el top-10 o en el top-5. Espero poder sentirme muy bien y poder jugar mi mejor tenis”, remarcó.

Djokovic habló de Diego Schwartzman tras su victoria - REUTERS/

Antes de finalizar, también tuvo palabras para Diego Schwartzman, quien superó a Dominic Thiem y se medirá ante el “rey” de la competencia Rafael Nadal en semifinales: “Lo vi en el vestuario y pude hablar con él. Le dije que su victoria contra Thiem me impresionó muchísimo. Se merece ser top-10 y ganar este tipo de partidos más a menudo porque trabaja muy duro. Es una persona muy generosa y muy amable. Todo el mundo ama a Diego. Estoy muy contento por él, orgulloso de él y le deseo lo mejor”.

“Está claro que se merece estar donde está, ha mejorado mucho su tenis en pistas duras a lo largo de los años y ahora es un jugador completísimo, además de tener un gran equipo alrededor suyo”, sentenció.





