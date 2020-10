Rafael Nadal se quejó del frío tras vencer a Sinner en París: “El tenis no es como el fútbol”

El español se quejó del frío de París

El español Rafael Nadal se clasificó este martes para jugar las semifinales de Roland Garros por decimotercera vez en su carrera, tras derrotar en su centésimo partido en París, en una sesión nocturna, al joven italiano Jannik Sinner por 7-6(4), 6-4 y 6-1, en 2 horas y 49 minutos.

Si bien, el mallorquín evitó quejarse de la hora tardía en la que tuvo que salir a escena para afrontar su partido de cuartos de final de Roland Garros, sí lo hizo por las bajas temperaturas que presentó el Philippe Chatrier.

“El problema es el tiempo. No es lo ideal acabar a las 01:25. Pero el principal problema es que hace frío y creo que es peligroso para el cuerpo”, aseguró en la rueda de prensa posterior al triunfo.

Nadal accedió a las semifinales del Roland Garros

“Los futbolistas juegan a estas temperaturas pero están siempre en movimiento. No entiendo porque han puesto cinco partidos en la Chatrier. Era previsible que pasara lo que pasó”, consideró el tenista, comparando ambos deportes y marcando la diferencia entre uno y otro.

“No he empezado enfadado para nada y menos en los cuartos de este torneo. No es lo ideal jugar a estas horas por la temperatura. He conseguido ir de menos a más en el partido. He venido aquí con objetivos ambiciosos y estar en semifinales ya es un buen resultado. Creo que he terminado el partido muy bien”, explicó.

Los organizadores recargaron el programa en la pista central para protegerlo de la amenaza de lluvia, pero se les fue tanto la mano que les salió un inédito duelo de madrugada, que el español acabó ganando 7-6(4), 6-4 y 6-1.

Nadal se enfrentará a Diego Schwartzman en las semifinales

Sobre su próximo rival, el argentino Diego Schwartzman, Nadal aseguró que será “difícil”.

“Voy a dar lo mejor de mi, jugar con agresividad, y tratar de hacer algunas cosas diferentes a las que hice en Roma. Estoy con la ilusión y la motivación y la actitud de hacerlo, desde mañana empiezo a prepararlo. Espero estar preparado para dar el nivel”, comentó.

El argentino le derrotó en su último duelo, en el pasado torneo de Roma. “Lo mas reciente es lo de Roma, él parte con ligera ventaja. Pero es verdad que estamos en un torneo especial para mi. Las condiciones son mas favorables para su estilo de juego, pero tengo que buscar mi camino para hacerle daño y tener opciones de ganar. En semifinales es siempre un partido difícil, acepto el reto con la máxima ilusión”, dijo.

Insistió en que tendrá que identificar “las cosas que en Roma funcionaron bien y otras que no para solventarlas” y “salir al partido con las ideas claras”.





