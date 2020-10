“Sin duda es un golpe muy duro”: Charlyn Corral contó cómo vivió su dolorosa lesión que la dejara fuera de las canchas

La histórica delantera mexicana, Charlyn Corral, sufrió este sábado una lesión que la alejará de las canchas (Foto: Twitter/ @atletifemenino)

La histórica delantera mexicana, Charlyn Corral, sufrió este sábado una lesión que la alejará de las canchas. Por ello, escribió una emotiva carta, donde aseguró que regresará más fuerte para Liga Iberdrola.

Al principio, la ariete azteca contó los momentos antes de salir al campo en el primer partido del Atlético de Madrid contra el Espanyol. Esto luego de la suspensión del fútbol por la pandemia de COVID-19.

“Este fin de semana quedará marcado para siempre en mi mente. Al principio; nervios, emoción, adrenalina y mucho agradecimiento con Dios, con la vida, por permitirme comenzar. Pensaba que después de todo lo que hemos vivido durante estos meses, comenzar algo, en este caso una nueva temporada, sana y salva era algo de agradecer y disfrutar”, indicó.

Sin embargo, la jugadora tuvo que salir del campo al final del segundo tiempo por una molestia en su rodilla izquierda. Corral salió por la francesa Emelyne Laurent y el partido terminó de la mejor manera para las colchoneras, pues vencieron a sus rivales (2-0).

La ariete azteca contó los momentos antes de salir al campo en el primer partido del Atlético de Madrid contra el Espanyol (Foto: Twitter/ @atletifemenino)

“Tuve que retirarme de la cancha con un fuerte dolor en la rodilla y con lágrimas en los ojos. Todo pintaba mal, aunque yo tenía la esperanza de que no fuera nada grave. Pero ayer (domingo), después de haberse realizado la resonancia magnética, me dijeron las palabras que cualquiera temería escuchar: Ligamento cruzado roto”, contó en la carta publicada en sus redes sociales.

Y es que, de acuerdo con el reporte del equipo rojiblanco, Charlyn sufre una lesión en la rodilla izquierda que afecta al ligamento cruzado anterior. “Nuestra jugadora, que tendrá que pasar por el quirófano, se ha sometido a unas pruebas médicas que han confirmado el alcance de su lesión”, indica un comunicado de prensa.

Desde el club queremos mandar todo nuestro apoyo y fuerza a Charlyn y le deseamos una pronta recuperación

Parte de la extensa carta de Charlyn Corral (Foto: Twitter/ @CharlynCorral)

Tras la noticia, la futbolista mexicana señaló que estaba incrédula. “Estaba un poco en shock, inclusive aún sigo sin creerlo del todo. Creo que a pesar de saber que es una lesión muy común en este deporte, uno nunca espera y uno nunca está preparado o al menos yo no lo estaba”, aseveró.

Recordó que a lo largo de su extensa y exitosa carrera nunca tuvo problemas con las lesiones. “Sin duda es un golpe muy duro y una gran piedra en mi camino, pero no me detendrá y no dejaré que lo haga”, apuntó.

“Hoy, vuelvo a comenzar algo, no sé si de cero o tal vez de menos uno, pero lo que sí sé es que pondré todo de mí para recuperarme y regresar más fuerte que nunca, sabiendo que a lo largo de este camino estaré acompañada de gente incondicional”, mencionó.

La delnatera aseguró que regresará a las canchas más fuerte que nunca (Foto: Twitter/ @atletifemenino)

Por último, mandó agradecimientos a sus compañeras en el Atlético de Madrid, a las personas que la apoyan, así como a su familia y amigos. “Hoy empezamos una nueva batalla juntos. Desde ya con el objetivo y plan en mente”, concluyó.

Periodistas, medios de comunicación y hasta su ex equipo le mandaron mensajes de apoyo al conocer su condición de salud. “¡Mucho ánimo, @CharlynCorral! Toda nuestra fuerza para que regreses pronto”, publicó el Levante en su cuenta de Twitter.

Las futbolistas no se quedaron atrás. La estrella mexicana, Nayeli Rangel de Tigres de la UANL, fue una de ellas. “Si hay alguien fuerte y que va siempre retándose eres tú @CharlynCorral. Esto no te va a detener. Te mando toda mi fuerza y que estoy aquí para lo que necesites. Te quiero mucho”, escribió en la misma red social.

