Un cuarto perfecto y el histórico récord que logró con LeBron James: Anthony Davis lideró a los Lakers a un nuevo triunfo en las finales de la NBA

Los Ángeles Lakers dieron un paso más en su camino a consagrarse como los nuevos campeones de la NBA. Por el segundo partido de las finales, la franquicia angelina superó 124-114 a Miami Heat para ponerse 2-0 al frente en la serie. Como sucedió en el primer juego, Anthony Davis volvió a ser decisivo y completó una gran actuación personal a la que se sumó la de LeBron James para liderar al equipo.

El panorama para Miami en la previa no pudo ser más complicado. Antes del comienzo del encuentro se confirmó que dos de sus titulares no iban a salir a la cancha en la burbuja de Orlando para competir: Goran Dragic sufrió un desgarro en la fascia plantar izquierda y Bam Adebayo tuvo una distensión en el lado izquierdo de su cuello. Sin dos de sus estandartes, el Heat intentó controlar el ataque furioso de los Lakers, pero no pudo contener la erupción ofensiva de Davis.

El número 3 de LA fue determinante en ambos costados de la cancha y terminó el juego con 32 puntos (15 de 20 en tiros de campo) y 14 rebotes (ocho ofensivos). De los 17 partidos que llevan los Lakers en estos playoffs, de los cuales ganaron 14, la Ceja anotó más de 30 en ocho encuentros para igualar en dicha estadísticas a otras glorias de la franquicia angelina en su primera campaña vestidos de púrpura y oro como Kareem Abdul-Jabbar o Elgin Baylor.

Después de ganar la primera mitad por 14 puntos de diferencia (68-54), la mejor versión de Anthony Davis se vio en el tercer cuarto. En ese período convirtió 15 puntos sin errar tiros al aro y ayudó a su equipo a sacar una distancia que terminó siendo irremontable para el Heat. Su preponderancia en el tablero ofensivo ayudó a los Lakers a tener segundas oportunidades y rompió la defensa en zona que dispuso el entrenador Erick Spoelstra.

Más allá de su fantástica actuación, el gigante de Los Ángeles fue protagonista de una de las jugadas de la noche. Cuando restaban poco más de 7 minutos para el final del partido, y con ventaja de 10 para los de negro (111-101), Davis recibió un impactante tapón de parte de Kendrick Nunn, que cuando el jugador de 2.08 metros se prestaba para definir debajo del aro fue bloqueado por el base que mide 20 centímetros menos que el pivot.

El máximo anotador del juego fue LeBron James, que terminó con 33 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias con un 14-25 de cancha. El Rey junto a Davis sumaron 65 puntos y rompieron una marca histórica de la franquicia que incluye a otras glorias de los Lakers: la dupla logró su partido número 10 superando la barrera de los 60 puntos combinados en playoffs y dejaron atrás al dúo de Kobe Bryant y Shaquille O’Neal que en la postemporada del 2001 había conseguido hacerlo en nueve partidos, misma marca que consiguieron Elgin Baylor y Jerry West en 1968.

A pesar de intentar luchar contra el rigor físico de LA, Miami no pudo y está 0-2 en la serie. El mejor del Heat fue Jimmy Butler, autor de 25 puntos, 13 asistencias -a una de su récord personal- y 8 rebotes. Tras el partido, la estrella del equipo de la Florida habló con la prensa y anticipó que no se rendirán a pesar del dominio que mostraron los Lakers en los primeros dos juegos de las finales de la NBA. “Nunca nos hemos rendido. Vamos a luchar. No se ha terminado”, dijo el número 22.

“Estamos abajo 2-0, tenemos que hacer algo especial y somos capaces de hacerlo. Pero tenemos que jugar casi perfecto para vencer a estos tipos. Y si no lo hacemos pronto, esto no va a ser lindo”, agregó Butler. El domingo a las 18.30 (hora de México) y 20.30 en Argentina, el tercer partido de la definición de la mejor liga de básquet del mundo.

