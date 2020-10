“Vamos a terminar en los cuatro primeros”: Chicote Calderón advirtió un repunte de las Chivas en Liguilla

Chicote Calderón advirtió un repunte de las Chivas en Liguilla (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

Chivas, a pesar de estar en zona de calificación, ha tenido altibajos en toda la temporada. Sin embargo, Cristian “Chicote” Calderón aseguró que los rojiblancos estarán en los cuatro primeros de la tabla y serán un equipo difícil de vencer en la Liguilla.

“Chivas está para muchas cosas. A lo mejor no iniciamos bien el torneo, pero tenemos la fe y la confianza de que vamos a terminar en los cuatro primeros de la tabla. Estando ahí vamos a ser el equipo más difícil de vencer”, aseguró el defensor en conferencia de prensa.

El lateral aceptó que en el Guadalajara siempre existe presión por los resultados, pues, a su consideración, son el mejor equipo de México. “Es un presión que va a existir desde las inferiores hasta el primer equipo”, acotó.

Chivas es el mejor equipo de México y siempre habrá presión por resultados. Así es Chivas y todos los ojos están en ti

El lateral aceptó que en el Guadalajara siempre existe presión por los resultados, pues, a su consideración, son el mejor equipo de México (Foto: Twitter/ @Chivas)

Por ello, reiteró que el equipo tapatío buscará ganar sus últimos cinco partidos de Liga para no estar en la zona de repechaje. “Estamos decididos que estos partidos que nos restan los vamos a hacer de la mejor manera”, sentenció.

Lo que no reconoció fue que él se sintiera con presión por no tener el nivel que consiguió en Necaxa. “Es el sistema de juego, donde antes tenía más libertad de subir. Hoy el sistema es diferente, pero me siento a gusto”, aseguró.

“Son sistemas totalmente diferentes. Uno tiene que hacer lo que el profe le pide. Si me pide atacar todas o me pide que vaya sólo a dos, tengo que hacer lo que me dice. Tenemos que respetarlo”, detalló.

Lo que no reconoció fue que él se sintiera con presión por no tener el nivel que consiguió en Necaxa (Foto: Twitter/ @Chivas)

Recordó aquel momento donde fue castigado por la directiva por ir a un concierto después de una concentración con el equipo. “Algo que pasó conmigo el torneo pasado, me llevó a perder minutos, nivel de juego. Yo salí, lo aclaré y dije que el Chicote iba a ser una persona diferente”, apuntó.

Calderón señaló que quiere demostrar quien es “el verdadero Chicote, al que se vio hace un año en Aguascalientes”. “Todavía estoy en deuda con todos los aficionados que quieren ver al Chicote que estaba en Necaxa. No estoy lejos, voy a llegar a ese nivel que tenía antes”, aseveró.

El zaguero tepicense indicó que también desea regresar al Tricolor. No obstante, aseguró que el Rebaño Sagrado es como estar en una selección, pues es un equipo que juega con puro mexicanos.

El zaguero reiteró que el equipo tapatío buscará ganar sus últimos cinco partidos de Liga para no estar en la zona de repechaje (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

“¿A qué jugador no le gustaría estar en la selección de su país? A mi me gustaría defender a muerte la playera de México, pero tengo que hacer las cosas bien acá. Cuando vas a la selección te sientes diferente, pero acá en Chivas también es una selección”, expresó.

Por último, el futbolista de 23 años habló de los Xolos de Tijuana, próximo rival de los tapatíos. “Es un equipo que tiene muy buenos jugadores, se reforzó muy bien este torneo. En este Guard1anes 2020 no hay equipo fácil, todos los equipos están compitiendo”, manifestó.

“Va a ser un partido muy intenso, en un campo como el de Tijuana que no es tan fácil. Nosotros vamos decididos a estar entre los primeros cuatro lugares y nos hace falta ganar de visitante”, concluyó el defensor.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Es penoso salir a calle”: Jorge Sánchez habló del duro momento que pasa Atlético de San Luis en la Liga MX

El público podría regresar a los estadios de Jalisco en octubre

“Una enorme mentira”: José Juan Macías aseguró que no está peleado con la directiva de Chivas

Raúl Gudiño contó el difícil momento que pasó al no tener minutos con Chivas