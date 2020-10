“Es penoso salir a calle”: Jorge Sánchez habló del duro momento que pasa Atlético de San Luis en la Liga MX

Jorge Sánchez habló del duro momento que pasa Atlético de San Luis en la Liga MX (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis/ Cesar Gomez/ JAM MEDIA)

El mediocampista Jorge Sánchez fue parte fundamental para el ascenso de Atlético de San Luis en 2019. Aunque esto le causaba orgullo al salir a las calle potosina, comentó sentirse apenado ahora que el equipo está en la última posición de la tabla de la Liga MX.

“Para mí es penoso salir a calle y que me pregunten cómo nos fue o si ya saben y lo hacen por maldad. Eso duele porque hubo momentos que a mí me daba gusto salir a la calle también y me decían que habíamos hecho un buen partido”, comentó el celayense en conferencia de prensa.

Nos duele a todos. Tenemos que responsabilizarnos de lo que está pasando

El mediocampista Jorge Sánchez fue parte fundamental para el ascenso de Atlético de San Luis en 2019 (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Reconoció que la franquicia colchonera no pasa por un buen momento, pero apuntó que hay que afrontarlo para salir adelante. “Esto es fútbol. Nos está tocando una mala racha. Nos quedan los últimos partidos y es la revancha de todos”, aseguró.

Y es que el equipo tunero está en el fondo de la tabla general, con sólo 8 puntos de 12 partidos disputados. Sin embargo, por el nuevo formato del torneo, aún tienen chances de poder calificar a la Liguilla, pues están a cinco unidades del duodécimo lugar (Atlas).

“Sabemos que no podemos perder más. Cada uno de nosotros nos vamos a responsabilizar en nuestra posición, a quien le toque. Tenemos que estar al cien para poder hacer un buen juego”, expresó Sánchez.

El mediocentro de 27 años también lamentó la presión que vive Guillermo Vázquez y su cuerpo técnico por los malos resultados (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

El mediocentro de 27 años también lamentó la presión que vive Guillermo Vázquez y su cuerpo técnico por los malos resultados. “Eso nos duele porque no debería ser así. Tenemos que trabajar para poder salvar el barco”, anotó.

“Ha sido complicado el tener estas derrotas. Sabemos que es difícil porque se le complica al cuerpo técnico. Hemos tratado de hacer bien las cosas y no nos han salido. Estamos con él hasta el final”, agregó.

Lo que nos dice Memo es: ‘levantar la cabeza y salir adelante’. Hoy nos toca una mala racha y tenemos que levantarnos

Los dirigidos por Memo Vázquez ya piensan en los Tigres de la UANL, su próximo rival (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Por ello, aseveró que deben “cerrar con todo” en estos últimos cinco encuentros que restan del campeonato. “Tenemos que regresarle esa sonrisa a la gente. Sabemos que está molesta y tienen por qué. Tenemos que aprovechar estos días para mostrarle otra cara a la gente”, apuntó.

Mientras tanto, los dirigidos por Memo Vázquez piensan en los Tigres de la UANL, su próximo rival. Jorge Sánchez anotó que será un oponente complicado por el gran plantel que cuentan.

“Sabemos que es un rival complicado. Lo platicamos jornada tras jornada, a como veníamos dando los resultados. Sabemos que Tigres es muy complicado, la movilidad que tiene, los jugadores de calidad que tienen, entonces debemos trabajarlo con la intensidad que tiene el equipo”, finalizó.

Catalán confía en la victoria en el Volcán

Matías Catalán aseguró que buscarán con ahínco la victoria en el Volcán cuando enfrenten a los dirigidos por Ricardo “Tuca” Ferretti (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis/ Cesar Gomez/ JAM MEDIA)

Así como su compañero, el defensor Matías Catalán reconoció el mal paso del equipo potosino. Por ello, aseguró que buscarán con ahínco la victoria en el Volcán cuando enfrenten a los dirigidos por Ricardo “Tuca” Ferretti.

“Sabemos que no tenemos más margen de error, así que tenemos que hacer un partido inteligente. Tigres es un rival muy fuerte, así que nos vamos a hacer fuertes desde abajo y después, haciendo nuestro juego, podemos tener una chance para hacernos presentes en el marcador”, explicó en conferencia de prensa, minutos después de Sánchez.

Confiamos en nosotros mismos y lo que está haciendo el cuerpo técnico. Ojalá podamos cambiar desde el partido que viene

El zaguero recordó que una razón del mal momento que vive Atlético de San Luis es debido a las bajas constantes (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

El zaguero recordó que una parte del mal momento que vive Atlético de San Luis es por las bajas constantes. En todo el certamen han presentado lesiones o contagios por COVID-19 y para este encuentro suman seis futbolistas con lesión.

“Nos ha afectado el tema de las lesiones, del COVID. Sabíamos que iba a pasar después de estar tanto tiempo de inactividad. Algunos no van a estar, pero estamos preparados para este momento”, sentenció.

Por último, el argentino acotó que el equipo está unido y están mentalizados para buscar los tres puntos el sábado. Además, descartó que los universitarios piensen que el partido será sencillo, debido a que su rival está en el último lugar de la tabla.

“Cuando he estado en otros equipos y nos enfrentamos a uno que está en mal momento, jamás piensas eso. Un equipo entrena para dar lo mejor de sí y en algún momento puede levantar”, concluyó.

